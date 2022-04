Plakat za koncert The Beatles na dražbi prodan za rekordni znesek

Za skupino The Beatles je bil to predzadnji koncert.

Britanska skupina The Beatles je na stadionu Shea v New Yorku prvič nastopila leta 1965, ko je bila na vrhuncu slave, a glede na poročila takratnih časopisov, koncerta naslednje leto niso mogli razprodati. New York Times je takrat poročal, da je bilo 23. avgusta 1966 prostora še za 10.000 oboževalcev. Šest dni zatem je skupina v San Franciscu odigrala svoj zadnji koncert.

Četverica iz Liverpoola se je do sredine 60. let usmerila v nekoliko bolj eksperimentalno glasbo, ki je le redko delovala na velikih stadionih. Poleg tega so bili člani skupine kritični do glasnih oboževalcev, zato so se odločili, da bo to njihova zadnja turneja.