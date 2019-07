Plant po 23 letih na Islandiji spet zapel kultno pesem

"Hvala vaši kulturi, precej nazaj, za navdih,"je zdaj povedal po izvedbi pesmi na festivalu Secret Solsticev Reykjaviku. Skladbo je navdahil njihov nastop prav v tem mestu, ki so ga skoraj odpovedali zaradi stavke, nato pa so jim študenti ponudili svojo univerzo.

"Povabljeni smo bili, da bi nastopili v Reykjaviku, a dan pred prihodom so se začele stavke, zato so nam odpovedali, dokler nas niso rešili študenti, ki so nam priskrbeli dvorano. Odziv mladine je bil neverjeten in imeli smo se super. Immigrant Song je bil o tem potovanju in je bil prva skladba na albumu, ki naj bi bila sprva precej drugačna,"je razložil Plant.