Plastično krono pokojnega raperja prodali za 490 tisoč evrov

Plastično krono, ki jo je na svojem zadnjem fotografiranju nosil Christopher Wallace, bolj znan kot Notorious B.I.G., so na dražbi prodali za neverjeten znesek. Zadnji ponudnik jo je kupil za neverjetnih 490 tisoč evrov. Krona je ob nakupu za fotografiranje sicer stala le 5 evrov, piše The New York Post. icon-expand Notorious B.I.G. FOTO: Profimedia Na eni redkih dražb, kjer so ponujali različne predmete hip hop kulture, so bili na prodaj tudi drugi izdelki, ki navdušujejo vse ljubitelje hip hopa. Znamenito plastično krono je leta 1997 za namen fotografiranja kupil fotograf Barron Claiborne."Brez Biggieja ta krona ne bi bila vredna teh skoraj 500 tisoč evrov. Kupil sem jo za pet evrov," je povedal fotograf, ki je imel krono vsa ta leta doma, zdaj pa se je odločil, da jo da na dražbo. Izklicna cena krone je bila 200 tisoč evrov, in kot pravi fotograf, so ga mnogi prepričevali, da je znesek prenizek. "To res kaže, kako zelo simbolična je ta krona. Vedno sem menil, da je Biggie kralj." icon-expand Plastična krona, ki so jo prodali za 490 tisoč evrov. FOTO: Profimedia Ko se je spomnil ikoničnega fotografiranja, je dodal, da niti ne ve, ali je takrat prejel plačilo za svoje delo."To sem naredil, ker sem rad fotografiral Biggieja. Pred tem sem ga posnel v beli obleki." "Mislim, da je fotografija res dobra. Nihče mi še ni rekel, da bi se opazilo, da je krona plastična," je še povedal fotograf in dodal, "Biggie je bil za vse ljudi v hip hop sceni velik navdih. Prav ta fotografija pa ljudem veliko pomeni. Veliko več kot bi sam lahko sploh pričakoval."