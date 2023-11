Plateau: Jasne skrivnosti, a hitro pozabljene v vetru življenja

Mlada dolenjska zasedba Plateau je nedavno izdala spevno-melodičen in že na prve posluhe zelo všečen prvenec Vse skrivnosti vetru. Na njem je bogata paleta zvočnih barv, hrepenečih melodij in pesniških besedil. Več o albumu, glasbi in načrtih so nam zaupali v našem pogovoru.

icon-expand Plateu predstavljajo prvenec Vse skrivnosti vetru, ki je nastajal štiri leta. FOTO: Anja Papuga

Domača zasedba Plateau premierno predstavlja dolgometražec Vse skrivnosti vetru, ki je po njihovih besedah "predstava raznoraznih vzgibov, afektov in razpoloženj, vsaka pesem pa pristen dokument časa, emocij in ustvarjanja". Ploščo so posneli s producentom Bortom Rossom in jo pilili na šentjernejskem ranču Boriland, v živo pa so jo premierno predstavili v ljubljanskem klubu Orto konec meseca oktobra. Doslej so poznani predvsem po singlih in videospotih Najdem te še kdaj, Dens!, Nič vedeti, Nova koža in Levi govorijo, morda pa ste na radijskih postajah ujeli še katero od 10 skladb z albuma, ki so mu na fizično zgoščenem nosilcu dodali še eno pesem. Skladbe na plošči zaključujejo in zaobjamejo prvo obdobje skupine Plateau v skoraj dokumentarnem stilu. Več pa so nam člani Gašper Turk, Martin Koncilija, Aljaž Ogulin in Andrej Kaferle zaupali kar sami.

Kako bi opisali, kaj ste "zapakirali" na svoj prvenec Vse skrivnosti vetru, za katerega ste dejali, da je "izpolnitev sanj štirih srednješolskih prijateljev"? Na prvenec smo zapakirali točno to; sanje štirih srednješolskih prijateljev. Naš skupni cilj je namreč od nekdaj bil izdaja avtorske plošče in k temu smo tudi stremeli zadnja leta. Izdelek je kompaktna kolekcija 10 spretno napisanih in izvedenih pesmi, ki so nas in naše oboževalce spremljale skozi čas. Pa ste res vse skrivnosti dali, da jih razpiha veter, nam kaj izdate v svojih pesmih ali je odgovor preprosto "blowin' in the wind", kot je pel že Bob Dylan? Ravno te skrivnosti nas navdušujejo, navdihujejo in nas ženejo dalje; so prispodoba za na čase navidezno brezsmernost obstajanja. Skrivnosti so nam jasne kot dan, a hkrati izmuzljive in hitro pozabljene v vetru življenja. Na naslovnici albuma delujete kot zadnji preživeli na reševalnem čolnu z Noetove barke, ali je kakšna drugačna simbolika v ozadju? Naslovnica albuma je nastala precej spontano. V bistvu sploh nismo vedeli, da bo to fotografiranje nosilec vizualne podobe našega albuma, potrebovali smo le fotografije za promocijo. Ko nam je fotografinja Anja Papuga poslala končni izdelek, pa se je zgodilo samo od sebe, ha-ha.

icon-expand "Menimo, da smo v fazi, ko si še lahko privoščimo, da se vsakemu oboževalcu posvetimo osebno in 100-odstotno." FOTO: Anja Papuga

Vaša glasba je pravzaprav zelo všečno spevna, vedra in razigrana ter mestoma nežno otožna, čemu se poleg ljubezenskih tematik največ posvečate v besedilih? Besedila se ponekod dotaknejo generacijskih tematik; v pesmi Vse skrivnosti vetru se besedilo dotika dinamike dveh ekstremov mlade generacije, pri skladbi Popotnik nezadovoljstvo in nehvaležnost odraščanja, povsod pa se še vseeno da najti pridih romantike. Imate svoj zvok, kar je zagotovo pokazatelj dobrega benda, kako ste prišli do njega, koliko vam je pri tem pomagal producent Bort Ross in kdo so vaši vzorniki, vplivi? Že na začetku, ko smo začeli z ustvarjanjem prvih avtorskih del, smo se zavedali, da si želimo na sceno doprinesti nekaj novega in svežega oziroma želeli smo si biti unikatni. Glede na to, da je proces snemanja albuma trajal štiri leta, smo že sami opazili, kaj je pri zvoku ostalo srednješolskega in kaj ne. Seveda veliko vlogo tu igra tudi Bort Ross, ki nas je s svojimi izkušnjami postavil na realna tla in nas prisilil v to, da smo začeli kopati še globlje. Kar se tiče vplivov, se jasno ne moremo ogniti novomeški glasbeni sceni: ogromno dobrih glasbenikov in bendov, ki medsebojno delajo drug drugega boljšega. Kar pa se tiče vzornikov, se verjetno strinjamo, da so nam na domači sceni kot celoten paket najbolj všeč Mrfy.

Če so osrednji predstavniki novega novega vala Joker Out, Mrfy in Koala Voice, potem ste njegov podmladek vi skupaj z zasedbami, kot so Kokosy, Jet Black Diamonds, Ice on Fire itd. Kako se vam zdi, kakšna je scena, na katero vstopate? Scena je super. V čast nam je, da nas ljudje postavljajo ob bok tako dobrim bendom. Vsem skupaj smo zelo hvaležni, da so prebili sušno obdobje na naši sceni in mlajšim bendom odprli vrata. Vsekakor se počutimo dolžne to v prihodnje početi tudi mi. Kako ste mladi glasbeniki povezani s kolegi in oboževalci v času, ko se večino časa preživi na mobilnih telefonih in družabnih omrežjih, gre za bolj oseben odnos, ko lahko vsak napiše, komentira vse, ali je zaradi tehnologije to ravno obratno? Menimo, da smo v fazi, ko si še lahko privoščimo, da se vsakemu oboževalcu posvetimo osebno in 100-odstotno. Res se trudimo vzpostaviti in ohranjati stik s publiko tako prek družabnih omrežij kot tudi v živo. Tudi po koncertih se ponavadi ne zadržujemo v zaodrju, ampak se gremo zahvalit in pogovorit med občinstvo.