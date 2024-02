Plateau v enem dnevu posneli videa za dve pesmi

"Pesmi sta nastali v čistih začetkih našega benda. Ko smo ju kazali ostalim novomeškim ustvarjalcem in producentom, so nam vsi iz prve odvrnili, da gre za tipičen novomeški zvok ter da je to že slišano. Tako smo s studijskim snemanjem omenjenih pesmi odlašali do začetka letošnjega leta, torej 5 let, ko smo v Beartracks studiu v Kočevju skupaj z Robijem Bulešičom in Primožem Velikonjo v enem dnevu uspeli posneti obe pesmi in bili z izdelkom zadovoljni. Sledilo je iskanje ideje za videospot. Odločili smo se, da videospot za obe pesmi hkrati posnamemo na neki visoki točki v Novem mestu, kjer bomo v ozadju ujeli celotno mesto," so nam zgodbo iz ozadja opisali fantje skupine Plateau.

Vlogo policistov sta odigrala Franci Kek ter Sašo Đukić, ustvarjalca filma Milice

"Po spletu okoliščin in zadnjih spontanih druženj z ostalimi novomeškimi ustvarjalci, smo prišli na idejo, da v nov scenarij za videospot vključimo čim več novomeških ustvarjalcev in glasbenih prijateljev. Na našo srečo je bila zgodba vsem zelo všeč, prav tako pa si med seboj v Novem mestu vedno pomagamo, ko gre za podobne projekte, tako da so nam omenjeni udeležbo na snemanju videospota potrdili. Glede na to, da smo potrebovali videospota za dve pesmi, smo se odločili, da videospota vsebinsko združimo. Prvi spot bo tokrat dejansko posnet na strehi Anton Podbevšek Teatra. Torej bend, ki igra na strehi,preden nas zalotita Milicista – identična scena pa bo vključena v del videospota za drugo pesem, ko se bodo v videospotu pojavljali še omenjeni novomeški ustvarjalci. Tako bo v bistvu prva pesem služila kot napovednik za drugo, druga pa bo povzela celotno dogajanje od ideje do realizacije spota za prvo in drugo pesem hkrati," o videu pravi skupina.