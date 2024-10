Plavi Orkestar po 35 letih v originalni zasedbi?

Meseca marca 2025 mineva natanko 40 let, odkar je skupina izdala prvenec Soldatski bal, ki je še vedno najbolj prodajan debitantski album vseh časov. Uspešnice, kot so Bolje biti pijan nego star, Suada in Goodbye teens, so prevzele najstnike takratne Jugoslavije, bili smo priča maniji kot še nikoli poprej, v takrat 20-letne fante pa so se zaljubile vse najstnice. Mediji so o fenomenu Plavega Orkestra pisali kot o zadnji masovni histeriji v Jugoslaviji, dogajanje pa so primerjali z angleško skupino The Beatles.