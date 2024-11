Plavi Orkestar s prvotno zasedbo prihaja v Stožice.

Samir Ćeremida, Admir Ćeremida, Saša Lošić in Mladen Pavičić prihodnje leto vabijo v ljubljanske Stožice, kjer bodo na posebnem koncertu po 35 letih ponovno združili moči. "Tudi meni ni jasno, kako so vsa ta leta tako hitro minila, sem pa za to veliko pavzo kriv izključno jaz. Loša in brata Ćere so me velikokrat povabili, da se jim pridružim na velikih koncertih, pa sem vedno odgovoril, da morda kdaj drugič," je priznal Mladen Pavičić - Pava.

"Potem pa sem v času pandemije ugotovil, da ni tako veliko časa. Ko sem preboleval covid in ležal z visoko vročino, se mi je zdelo, kot da slišim glas, ki mi pravi: 'Pava, saj ne boš živel 500 let.' In takrat sem začel sestavljati listo stvari, ki bi jih želel narediti v življenju, od obiska svetovnega prvenstva v nogometu, Havajev in Japonske, ogleda polarnega sija, spuščanja na dno vulkana, sprehoda po puščavi, na samem vrhu liste pa želja, da zopet zaigram z Orkestrom," je še povedal Pava in poudaril: "Vem, da bo vzdušje na koncertu veselo, pa tudi nostalgično. Skupaj smo preživeli res neverjetne trenutke, ki nas bodo vezali vse življenje. Na odru smo doživeli tisto, česar si nisem mogel niti predstavljati, kaj šele želeti in na kar nihče ni bil pripravljen. Vsi štirje smo v obdobju skupnega delovanja postali povezani na čisto poseben način. Tukaj je gora emocij, ki se bodo izlile na ljubljanskem odru."