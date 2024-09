Plavi orkestar v Velenju ponudil svoje zimzelene uspešnice

Oboževalce so Plavci presenetili s priredbo klasike iz zlatih let slovenske popevke, zapeli so namreč pesem Dan ljubezni, z njimi pa je prepevalo celotno občinstvo. "Spominjam se mame, ki je v Sarajevu igrala kitaro. Med igranjem je imela takšen nežen pogled. Imela je melanholičen značaj, spominjam pa se je, ko je igrala pesem Dan ljubezni. Z malo solzico na očeh. To je ostalo v meni, še vedno znam vsa ta besedila, ki sem se jih naučil pri sedmih letih," je spomine obujal pevec.