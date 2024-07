Plavi orkestar znova nastopili v Sloveniji: Čakali smo ta trenutek

OGLAS

Skupina Plavi orkestar je ponovno nastopila v Sloveniji. S Tartinijevega trga, bližnjih teras, ulic, balkonov in celo streh so donele pesmi legendarne pop rock zasedbe, ki preteklih pet let ni nastopala. "Čakal sem trenutek, da občutim energijo in trenutek za vrnitev," je povedal pevec Saša Lošić.

Poletno turnejo so začeli na Hvaru, sledila je Budimpešta, počasi se bodo približevali vse večjim mestom. V Piranu pa so jih poleg množice oboževalcev pričakali tudi znani obrazi. "Prijatelja sva od zgodnjih osemdesetih let. Veliko sva skupaj, zato njega nisem pogrešal, a vedno pogrešam Plavi orkestar," je zaupal Branko Đurić - Đuro.