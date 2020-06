Plavolasa pevka Ninitte z novo pesmijo, pod katero se je podpisal Gušti

"Prvi večji korak na moji glasbeni poti je bil definitivno sodelovanje zGuštijem. Odri so postali večji, večja pričakovanja … Sodelovanje z njim mi je prineslo veliko novih izzivov, izkušenj in znanja, in lahko rečem, da sem se skozi to sodelovanje ogromno naučila in da me je on vpeljal na glasbeno sceno. Zelo sem vesela, da me podpira tudi na moji samostojni poti, tudi s skladbo Sladki greh," je za 24ur.compovedala plavolasa pevka, ki prihaja iz Šentjerneja. Za novo pesem pravi, da je lahkotna, zaljubljena in brezskrbna: "Spomni me na tiste občutke, ko začutiš neko močno kemijo in se enostavno prepustiš. Vse je lahko in vse je mogoče. Mislim da se močno čuti tudi Guštijev podpis."