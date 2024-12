Plesne uspešnice 'tresle' ljubljansko Halo Tivoli

Zvezdnike plesne glasbe preteklega tisočletja smo vprašali, kaj se je od takrat, ko so bili na vrhu slave, spremenilo. Člani zasedbe Rednex so dejali: "Ljudje so postali togi, skrivajo se za svojimi telefoni, ni družabnega življenja, skupnega druženja, izhodov in te atmosfere. To resnično pogrešam.

O preteklosti je pevka skupine Boney M dejala: "Spomnim se, da so bili to srečni časi, ljudje so uživali v glasbi, ki jih je osrečevala. Kadar smo nastopali, so oboževalci na koncu koncertov vedno prepevali najljubše pesmi."

We are going to Ibiza, What is love in ostali hiti iz devetdesetih, ki jih vsi poznamo - v čem je njihova skrivnost? "Ljudje povezujejo te pesmi s spomini. V tistem času je bilo mnogo držav osvobojenih, zid je padel, ogromno pomembnih stvari se dogajalo po svetu," je povedala članica skupine SNAP!"Globalno ni bilo veliko stvari, ki si jih lahko dobil, ena stvar z vsakega področja, tudi pri glasbi je bilo vse tako in ostalo v naših glavah," so bili še prepričani nastopajoči.