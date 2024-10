Plestenjak in Rudan: Pesem je kot pozdrav iz kuhinje, preden sledi večerja

Jan Plestenjak in Miran Rudan , dve legendi slovenske glasbene scene, bodo oboževalci zdaj končno lahko slišali v skupni pesmi, ki nosi naslov A si a nisi . Pesem je, medtem ko si je pred letom dni vzel čas za premor od odrov in medijskega dogajanja, ustvaril Jan. Ob misli na to, da bi pesem postala duet, pa je bil, kot pravi glasbenik, Miran edina logična izbira.

Glasbenika se namreč poznata že dolga leta in že večkrat sta želela skupaj posneti duet, a čas in pesem enostavno nista bila prava. Zdaj se je vse skupaj poklopilo. "Miran je na sceni nekaj let več kot jaz, pa že jaz sem 32 let po odrih. Izjemno prepričljiv in unikaten pevec je. Tudi sam ga rad poslušam. Vedno je znal 'nositi' pesem in jo suvereno predati občinstvu. Čutim, da sva s pesmijo A si a nisi ustvarila super sinergijo in komaj čakam, da zajadra do ljudi," je ob tem povedal Jan.