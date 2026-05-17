Glasba

Po 22 letih se je na evrovizijski oder vrnila legendarna Ruslana

Dunaj, 17. 05. 2026 09.57 pred 49 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Ruslana

Oboževalci Evrovizije kot enega najbolj ikoničnih trenutkov zagotovo štejejo nastop Ukrajinke Ruslane, ki je nastopila in zmagala leta 2004. Njena zmagovalna pesem Wild Dances še vedno velja za eno največjih uspešnic v zgodovini tekmovanja, Ruslana pa se je po več kot dveh desetletjih vrnila na veliki evrovizijski oder.

Ukrajinska zvezdnica Ruslana je nastopila kot posebna gostja na velikem finalu tekmovanja za pesem Evrovizije 2026 na Dunaju. Na odru se ji je pridružila malteška pevka Miriana Conte, njun nastop pa je bil eden najbolj odmevnih trenutkov večera.

Kot posebni gostji sta na jubilejni 70. Evroviziji nastopili Ruslana in Miriana Conte.
FOTO: Profimedia

Kdo je Ruslana?

Njeno polno ime je Ruslana Stepanivna Ližičko, rojena pa je bila 24. maja 1973 v Lvovu. Na materino pobudo je končala glasbeno šolo in nato še Lvovski konservatorij za glasbo, kjer je diplomirala iz dirigiranja in klavirja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svojo profesionalno kariero je začela leta 1996 z zmago na mednarodnem festivalu Slavjanski bazar v Belorusiji s pesmijo Oj, letili dyki husi, širši javnosti pa je postala znana prav po zmagi na tekmovanju za pesem Evrovizije 2004 v Istanbulu, kjer je prepričljivo zmagala s pesmijo Wild Dances. Besedilo pesmi je napisal njen mož, ukrajinski producent in tekstopisec Oleksandr Ksenofontov.

