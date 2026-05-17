Po 22 letih se je na evrovizijski oder vrnila legendarna Ruslana

Ukrajinska zvezdnica Ruslana je nastopila kot posebna gostja na velikem finalu tekmovanja za pesem Evrovizije 2026 na Dunaju. Na odru se ji je pridružila malteška pevka Miriana Conte, njun nastop pa je bil eden najbolj odmevnih trenutkov večera.
Kdo je Ruslana?
Njeno polno ime je Ruslana Stepanivna Ližičko, rojena pa je bila 24. maja 1973 v Lvovu. Na materino pobudo je končala glasbeno šolo in nato še Lvovski konservatorij za glasbo, kjer je diplomirala iz dirigiranja in klavirja.
Svojo profesionalno kariero je začela leta 1996 z zmago na mednarodnem festivalu Slavjanski bazar v Belorusiji s pesmijo Oj, letili dyki husi, širši javnosti pa je postala znana prav po zmagi na tekmovanju za pesem Evrovizije 2004 v Istanbulu, kjer je prepričljivo zmagala s pesmijo Wild Dances. Besedilo pesmi je napisal njen mož, ukrajinski producent in tekstopisec Oleksandr Ksenofontov.
