Po 25 letih čakanja k nam prihaja legendarni Scooter!

Še en dokaz, da se splača upati: v devetdesetih letih je navduševala ena največjih elektronskih skupin vseh časov, legendarni Scooter. In zdaj, po 25 letih, končno prihaja v Slovenijo! Zdi se, da je nostalgija vse močnejša, in vse bolj smo navdušeni, ko se lahko za kratek čas v vrnemo v svojo mladost. In kako bolje kot s Scooterjem? Tako, da mu na spektakularnem dogodku dela družbo še cel kup glasbenih legend, ki so zaznamovale glasbeno podobo devetdesetih let in preloma tisočletja.

Po nizu odlično obiskanih zabav z nepozabnimi plesnimi hiti s preloma tisočletja se Dean On The Mike in Dr. Silvano DJz originalno ekipoDeeJay Time – za gramofone se vračata tudi DJ Jure in DJ Andy – selita v največjo dvorano v Sloveniji, areno Stožice. 30. oktobra bodo za hip ustavili ponoreli čas in ga zavrteli nazaj. Na dogodku, ki slavi glasbo devetdesetih let na preloma tisočletja, bomo prepevali hite največjih imen slovenske, regionalne in svetovne glasbene scene tistega časa.

Za piko na i bodo na željo številnih oboževalcev po več kot 25 letih čakanja v Sloveniji končno nastopili nemški rejverski velikani Scooter kot live bend in v polni odrski produkciji, s katero tresejo velike svetovne arene, stadione in festivale. Karizmatični frontman HP Baxxter in fantje so prodali preko 30 milijonov albumov in singlov, prejeli čez 80 platinastih in zlatih plošč, nanizali 23 top 10 hitov (in so v tej kategoriji najuspešnejši nemški bend vseh časov), v anale pa so se vpisali s klasikami, kot so Hyper Hyper, How Much Is The Fish, Maria, Friends, Fire, Move Your Ass, I'm Raving, Fuck The Millenium, Nessaja, Harder Faster Scooter, Call Me Manana ...