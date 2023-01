Po 30 letih: Niet z 'osveženim' Ruskim vohunom

Kultna domača punk rock zasedba Niet se je po nekaj premora na koncertne odre vrnila konec leta 2019, vmes je posegla kovidna epidemija, poškodba prsta kitarista Igorja Dernovška , a so fantje vseeno konec lanskega leta odšli v studio ORK v Jevnici, kjer so letos pod producentsko taktirko kitarista Roberta Likarja dokončali pet pesmi.

Prvi izdelek je skladba Ruski vohun, ki so jo po smrti Primoža Habiča premierno izdali na prvi kompaktni izdaji Niet (1993), ko je pesem zapel Igor. Glede na popularnost in redno izvajanje na koncertih, pa so se fantje zdaj odločili, da jo posnamejo še z aktualnim frontmanom Borutom Maroltom. Pesem ima še vedno aktualno tematiko, končno pa je tudi uradno na voljo tako, kot jo je moč slišati tudi tako, kot smo jo zadnjih petnajst let lahko poslušali na njihovih nastopih.

Niet so nastali konec leta 1983 in se hitro uveljavili na tedaj zelo močni ljubljanski hard core sceni. V prvem obdobju svojega delovanja (do leta 1986) so ustvarili kar nekaj uspešnic, med drugim Depresija, Ritem človeštva, Vijolice, Februar in verjetno največji hit Lep dan za smrt. Karizmatični pevec Primož Habič je maja 1991 zaradi predoziranja s heroinom tragično preminul, po izdaji zgoščenke Niet, leta 1993 pri založbi Kif Kif, pa so jih za svoje vzele tudi mlajše generacije privržencev punka in rocka.