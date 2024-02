Po bitki z rakom želodca umrl country pevec Toby Keith

Keith je še septembra lani nastopil na podelitvi nagrad People's Choice Country Awards 2023 in prejel nagrado za country ikono. Svoj prvenec je izdal leta 1993 in je znan po uspešnicah, kot sta Red Solo Cup in I Wanna Talk About Me. Po napadih 11. septembra je izdal pesem z naslovom Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American), s katero se je zapisal v glasbeno zgodovino.