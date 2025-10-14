Po boju z rakom trebušne slinavke umrl soul zvezdnik D'Angelo

Soul pevec D'Angelo, znan po uspešnici Brown Sugar, je po diagnozi raka trebušne slinavke umrl v 52. letu starosti, je za revijo People potrdil vir blizu glasbenika. "Dva tedna je bil na oddelku za paliativno oskrbo, pred tem pa že mesece v bolnišnici."
Sin duhovnika je začel igrati klavir pri treh letih, pri petih letih pa je svoj talent že delil med mašami v cerkvi svojega dedka. V otroštvu je skupaj z bratrancema ustanovil skupino Three of a Kind in začel nastopati na lokalnih tekmovanjih talentov. Pri 16 letih je z bratom Lutherjem ustanovil še eno skupino, imenovano Michael Archer and Precise. Tistega leta je D'Angelo nastopil na Amaterski noči v Apollu, kjer je zapel pesem Feel the Fire Peaba Brysona. Čeprav takrat ni zmagal, se je naslednje leto vrnil na oder in leta 1991 izvedel pesem Rub You the Right Way Johnnyja Gilla ter osvojil prvo mesto.
Z denarno nagrado se je vrnil v domači Richmond, kupil snemalnik in začel pisati tisto, kar je kasneje sestavljalo večino pesmi, ki so bile del njegovega debitantskega albuma Brown Sugar iz leta 1995. Album je dosegel 4. mesto na ameriški lestvici Billboard Top R&B Albums in v enem letu po izidu postal platinast. D'Angelu je prinesel tudi štiri nominacije za nagrado grammy.
Leta 2000 je D'Angelo izdal svoj drugi album Voodoo, ki je dosegel prvo mesto na ameriški lestvici Billboard Top R&B Albums in ameriški lestvici Billboard 200. Album je prejel tudi nagrado grammy za najboljši R&B album, njegova pesem Untitled (How Does It Feel) pa je prejela nagrado za najboljši moški R&B vokalni nastop in bila nominirana za najboljšo R&B pesem.
Čeprav je D'Angelo skozi leta nadaljeval s sodelovanjem in nastopanjem, je svoj tretji studijski album Black Messiah izdal šele leta 2014. Album je dosegel prvo mesto na lestvicah Billboard US Indie Store Album Sales in US Top R&B/Hip-Hop Albums. Osvojil je tudi nagrado grammy za najboljši R&B album in velja za moderno neo-soul mojstrovino.
D'Angelo je skozi svojo kariero sodeloval z umetniki, kot so Questlove, Common, Q-Tip, J Dilla, Lauryn Hill, Raphael Saadiq in Angie Stone. Slava je sicer s seboj prinesla tudi svojo temno plat, D'Angelo se je boril z odvisnostjo od prepovedanih snovi in alkohola. Leta 2005 so ga aretirali in obtožili posedovanja kokaina in marihuane ter vožnje pod vplivom alkohola.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.