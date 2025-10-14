Po boju z rakom trebušne slinavke umrl soul zvezdnik D'Angelo

V starosti 51 let je umrl večkratni grammyjev nagrajenec in zvezdnik soula D'Angelo, ki se je v zadnjem obdobju v bolnišnici boril z rakom trebušne slinavke. Njegovo smrt je potrdil vir blizu glasbenika, ki se je v glasbeno zgodovino zapisal s hiti Brown Sugar, Untitled (How Does It Feel?), Lady in Really Love.

Soul pevec D'Angelo, znan po uspešnici Brown Sugar, je po diagnozi raka trebušne slinavke umrl v 52. letu starosti, je za revijo People potrdil vir blizu glasbenika. "Dva tedna je bil na oddelku za paliativno oskrbo, pred tem pa že mesece v bolnišnici."

D'Angelo FOTO: AP icon-expand

Sin duhovnika je začel igrati klavir pri treh letih, pri petih letih pa je svoj talent že delil med mašami v cerkvi svojega dedka. V otroštvu je skupaj z bratrancema ustanovil skupino Three of a Kind in začel nastopati na lokalnih tekmovanjih talentov. Pri 16 letih je z bratom Lutherjem ustanovil še eno skupino, imenovano Michael Archer and Precise. Tistega leta je D'Angelo nastopil na Amaterski noči v Apollu, kjer je zapel pesem Feel the Fire Peaba Brysona. Čeprav takrat ni zmagal, se je naslednje leto vrnil na oder in leta 1991 izvedel pesem Rub You the Right Way Johnnyja Gilla ter osvojil prvo mesto. Z denarno nagrado se je vrnil v domači Richmond, kupil snemalnik in začel pisati tisto, kar je kasneje sestavljalo večino pesmi, ki so bile del njegovega debitantskega albuma Brown Sugar iz leta 1995. Album je dosegel 4. mesto na ameriški lestvici Billboard Top R&B Albums in v enem letu po izidu postal platinast. D'Angelu je prinesel tudi štiri nominacije za nagrado grammy.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči