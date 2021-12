Po čem je Zlatkova Svoboda?

Ali lahko izkušnja zapora oz. pripora rodi album, ki deluje kot nekakšna spoved? V Zlatkovem primeru zagotovo, zato je na albumu Svoboda od osmih pesmi kar pet pesmi, ki se imenujejo Spoved, ena do pet, ki so neposreden in zelo kritičen vpogled v to, kar se mu je dogajajo zadnje leto in pol. Za povrhu pa dobimo še pesmi Enigma, Diamanti in Svoboda. Album ima ovitek, na katerem je golob, ki z oljčno vejico, po katerem se "krvavo cedi" napis svoboda, leti na konec mavrice. Zlatko, bogat z izkušnjami, še vedno verjame v iskrenost, svobodo in svojo mantro "svet je lep"? Sam pravi, da ja, četudi je nekje izjavil, da je razočaran nad ljudmi.

Zlatko rad poudarja, da ni anticepilec in da zaupa stroki, a se je v njegovem primeru težko izogniti dejstvu, da je postal prvi obraz protestov in ljudi, ki se s trenutnim političnim in družbenim stanjem ne strinjajo. A v času vedno bolj grozeče epidemije, so ga morda nekateri narobe razumeli ali v njem videli nekaj drugega. Prvi veliki udarec trenutnemu stanju, oblasti in nekaterim ključnim akterjem je bila 2. aprila izdana pesem Svoboda, v kateri njegovi očitki in vprašanja največ letijo neposredno na predsednika vlade in države. Videospot, v katerem igra lik nekoga, ki dobesedno "nosi križ" celotnega naroda, ima danes več kot 380 tisoč ogledov na YouTubu, nekateri pa so v tem videli tudi napad na krščanstvo, ob dejstvu, da je Zlatko sicer muslimanske vere. Ne glede na to, je pesem Svoboda, eden vidnejših primerov ostre kritike, ki se je ji približal le še Doša (Odprto pismo predsedniku RS) ter s precej manjšim dosegom morda še ultra levičarsko usmerjeni Nikolovski z Jadranko Juras (Operacija juriš).