Po daljšem premoru se z novo glasbo vrača Lusterdam

Z novo balado Sva ležala zasedba Lusterdam vstopa v novo ustvarjalno obdobje. Frontmanu Hieronimu Vilarju se tokrat pridružila pevka Rebeka Kopčič , ne le kot vokalna in vizualna partnerka v videospotu, temveč tudi kot njegova življenjska sopotnica. "Poslal mi je scenarij in jaz vidim ... Poročna obleka. In to je poseben trenutek za žensko v življenju, ker jaz še nisem bila v njej, čeprav simbolno, je to kar velika stvar," nam je zaupala pevka.

Pevca je sprva povezal glasbeni festival, kasneje pa obojestranska odprtost za nove ustvarjalne poti in podobna glasbena presečišča. "Tematika me je našla in moja notranja stanja so se vsekakor vtisnila v končno podobo skladbe, sodelovanje pa je bilo lahkotno in je poleg glasbenega prepleta prineslo zanimive izmenjave mnenj, cone (ne)udobja in celo ščepec kulinarike. Hieronim se je izkazal za izjemnega sopotnika ... In picopeka," je povedala Rebeka Kopčič.