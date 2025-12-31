Po današnjem silvestrovanju se z odrov poslavlja skupina Dan D

Na svoj album Knjiga pohval in pritožb, ki je izšel leta 2019, je skupina uvrstila skladbo Morilec z besedilom, v kateri so potiho že napovedali svoj konec. Zaključek delovanja skupine naj bi bil maja istega leta na koncertu v Križankah, a se je zasedba pod vtisom čustev odločila, da ga začasno odloži, so zapisali v sporočilu za javnost.
Začasnost se je zavlekla za nekaj let, pogledi na prihodnost skupnega ustvarjanja pa so se vse bolj razhajali. Po njihovih navedbah gre za običajen del življenja v tesno povezanih družinah, kar so Dan D vedno bili. Zasedba, ki jo sestavljajo Tomislav Jovanović - Tokac, Boštjan Grubar, Dušan Obradinović - Obra, Marko Turk - Tučo in Nikola Sekulović, bo na svojem zadnjem koncertu nastopila na Glavnem trgu v domačem Novem mestu, kjer se je njihova zgodba začela.
Za videoposnetke skladb zadnjega albuma, ki ga poleg omenjene dopolnjujejo tudi skladbe Magija, Tu srček igra, Od tu naprej, Tečem celo noč in Rabim človeka ter je v digitalnem formatu na voljo na več glasbenih platformah za pretakanje glasbe, so sodelovali s priznanimi slovenskimi ilustratorji. Med njimi so Gorazd Vahen, Maja P. Kastelic, Maja Poljanc, Marta Bartolj, Nejc Smodiš in Peter Škerl, enega od videoposnetkov pa je posnel tudi pevec skupine Tokac. Album Rabim človeka je izšel v torek.
Skupina, ki je pred 30 leti nastala v Novem mestu, je dosegla vse, o čemer so sanjali na začetku svoje glasbene poti. V različnih zasedbah so izdali 11 albumov, prejeli številne nagrade, nastopili na največjih in najintimnejših prizoriščih doma in v tujini ter s svojimi uspešnicami zaznamovali slovensko glasbeno sceno. Kot so še zapisali, se razhajajo v prijateljskem duhu, svoje poslušalce pa spodbujajo, naj prisluhnejo mlajši generaciji glasbenikov, ki navdušujejo s svojo izvirnostjo, ustvarjalnostjo in svežino.
