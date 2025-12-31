Po današnjem silvestrovanju se z odrov poslavlja skupina Dan D

Na svoj album Knjiga pohval in pritožb, ki je izšel leta 2019, je skupina uvrstila skladbo Morilec z besedilom, v kateri so potiho že napovedali svoj konec. Zaključek delovanja skupine naj bi bil maja istega leta na koncertu v Križankah, a se je zasedba pod vtisom čustev odločila, da ga začasno odloži, so zapisali v sporočilu za javnost.

Začasnost se je zavlekla za nekaj let, pogledi na prihodnost skupnega ustvarjanja pa so se vse bolj razhajali. Po njihovih navedbah gre za običajen del življenja v tesno povezanih družinah, kar so Dan D vedno bili. Zasedba, ki jo sestavljajo Tomislav Jovanović - Tokac, Boštjan Grubar, Dušan Obradinović - Obra, Marko Turk - Tučo in Nikola Sekulović, bo na svojem zadnjem koncertu nastopila na Glavnem trgu v domačem Novem mestu, kjer se je njihova zgodba začela.