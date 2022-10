Po enoletnem boju z redko vrsto raka umrl 25-letni glasbenik Cormac Roth

Družina je po smrti v izjavi dejala, da je bil Cormac "izjemno nadarjen in izreden glasbenik, čigar strast in ljubezen do ustvarjanja glasbe segata še v čas, ko je bila njegova kitara večja od njega samega". Bil je diplomant Bennington Collegea v Vermontu, njegova glasbena kariera pa se je šele začela vzpenjati. "Bil je divja in električna krogla energije, njegov duh pa je bil poln svetlobe in dobrote," so ga opisali svojci, ki so dodali, da je bil Cormac, ne glede na to, kako divji je bil, tudi utelešenje prijaznosti.

"Neustavljiv in vesel, divji in čudovit otrok. Šele pred kratkim je postal moški. Radi ga imamo, s seboj ga bomo nosili, kamorkoli bomo šli," so še dejali in izjavo zaključili s citatom Cormaca: "Poskrbite, da počnete stvari, ki jih imate radi."

Cormac je novembra ob novici o svoji bolezni povedal, da se je z njo boril vsak dan, da prejema "kemoterapije, zdravila, presaditve, transfuzije, operacije in drugo". Pojasnil je, da je zbolel za horiokarcinomom - redko vrsto raka zarodnih celic. Bolezen mu je močno oslabila sluh, močno je tudi shujšal. "Ampak to mi ni vzelo volje do preživetja ali ljubezni do ustvarjanja glasbe. Ni me še vzelo," je dejal takrat.

"Pošiljam vam ljubezen, prosim poskrbite, da počnete stvari, ki jih imate radi. Življenje je kratko. Je kaos. In nikoli ne veste, kdaj se boste zgodili vi," je zaključil.