Po Foo Fighters proti uporabi svoje glasbe na Trumpovih zborovanjih še Abba

Donald Trump v zadnjih mesecih predsedniške kampanje potuje po Združenih državah, kjer nagovarja volivce, naj na novembrskih volitvah oddajo glas zanj. Ob govorih, ki so del zborovanj, uporablja tudi glasbene uspešnice, za katere se njegovi ekipi zdi, da dodajo piko na i, med njimi pa so zavrteli tudi pesmi skupine Foo Fighters, Celine Dion, Beyonce in na zadnje še Abbe, vsi ti pa so se pritožili zaradi neavtorizirane uporabe njihove lastnine.

Skupina Abba je zadnja v vrsti, ki zahteva, da Donald Trump preneha z uporabo njihove glasbe in video posnetkov na svojih zborovanjih, ki so del njegove predsedniške kampanje. Na dogodku v mestu St Cloud v zvezni državi Minnesota, ki je država z največ švedskimi priseljenci v Združenih državah, so zavrteli uspešnice Money, Money, Money, The Winner Takes It All in Dancing Queen, na velikem platnu stadinona, kjer je bilo zborovanje, pa so prikazali tudi posnetek članov skupine, ob katerem so prisotne pozvali k finančnim donacijam.

Čani skupine Abba so razburjeni, ker je Trump brez dovoljenja uporabil njihovo glasbo in video posnetke. FOTO: Profimedia icon-expand

Založba Universal Music, ki zastopa švedsko skupino, je sporočila, da jih nihče ni zaprosil za dovoljenje za uporabo Abbine glasbe ali video posnetkov na Trumpovih zborovanjih in zahtevala, da nemudoma odstranijo posnetek. "Skupaj s člani skupine Abba smo ugotovili, da so bili na Trumpovih dogodkih uporabljeni posnetek in njihova glasba, za katere zahtevamo, da jih nemudoma umaknejo," je povedal tiskovni predstavnik založbe. "Universal Music Publishing AB in Polar Music International AB nista dobili nobenih prošenj, zato Trump nima nobenega dovoljenja ali licence za uporabo," so še dodali. Björn Ulvaeus, ki je član skupine, je v tekstovnem sporočilu za švedsko tiskovno agencijo zapisal: "Naša založba bo poskrbela, da posnetkov ne bodo več uporabljali."

Trump svoje privržence nagovarja za neprebojnim steklom. FOTO: AP icon-expand