Po končanem festivalu Ultra Europe z največjo jadrnico na svetu do Hvara

Tridnevno dejanje, festival Ultra Europe, se je zaključilo na največji jadrnici na svetu, imenovani Flying Clipper. Poleg organizatorjev in vodstva prestižnega festivala, ki je letos beležil rekordno število prodanih vstopnic, so bili na glamurozni jadrnici tudi DJ-ji ameriške skupine Cheat Codes in slovensko-hrvaški dvojec Vanillaz. Peščica izbranih se je s prestižno jadrnico zapeljala do Hvara, kjer se je začel drugi del letošnje Ultre z ekskluzivnimi zabavami na Hvaru, Visu in Braču.

Rekordna Ultra in milijonti obiskovalec

"Zelo sem ponosen na vse rezultate," je na jadrnici povedal direktor podjetja MPG Live in organizator festivala Joe Bašić. Letošnja Ultra je bila do zdaj največji izziv, saj niso le zamenjali lokacije tik pred začetkom festivala (festival se je preselil iz stadiona Poljud na stadion Park Mladeži), gostili so tudi največje in trenutno najbolj zaželeno ime elektronske glasbe – Swedish House Mafio. Axwell, Sebastian IngrossoinSteve Angello so z najavo nastopa v Splitu navdušili in takoj je bilo jasno, da bo sedma izdaja Ultre Europe ena najbolje prodajanih. Švedi so se namreč pred dobrim letom vrnili iz pokoja in med najavo ducat nastopov vključili nastop v dalmatinskem mestu."Počaščeni smo, da smo tukaj. To je za nas posebna noč, saj ima Ultra Europe posebno mesto v naših srcih. Mislim, da nismo več samo prijatelji, zdaj smo družina in radi vas imamo. Vi ste največji razlog, zakaj smo spet skupaj in hvala vam za to," je švedski trio povedal po končanem setu, s katerim se je tudi zaključil najbolj pričakovan nastop letošnjega festivala, ki je letos gostil tudi miljontega obiskovalca.