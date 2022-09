Po kritiziranju ukrajinske vojne odpovedali koncert Rogerja Watersa

Roger Waters bi moral 21. in 22. aprila nastopiti v Krakovu, a se to ne bo zgodilo, saj sta oba koncerta odpovedana. "Live Nation Polska in Tauron Arena Krakow so odpovedali koncert Rogerja Watersa," so v izjavi za javnost zapisali organizatorji, razloga za odpoved pa niso podali. Kasneje so poljski mediji poročali, da naj bi koncert odpovedal britanski pevec sam, kar je ta v objavi na družbenem omrežju zanikal.