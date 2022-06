Po napovedanem razhodu skupine BTS prvi član že izdaja lastno glasbo

"Vsak izmed nas si bo vzel nekaj časa za zabavo in izkušanje različnih stvari. Obljubimo, da se bomo nekoč zagotovo spet vrnili, še boljši kot zdaj," so bile ob novici, da se za nekaj časa kot skupina umikajo z odrov, besede fantov iz južnokorejske glasbene skupine BTS. Začasno slovo, za katerega so fantje dejali, da ga potrebujejo predvsem zaradi napornega sistema ustvarjanja glasbenih zvezd v Južni Koreji, pa s seboj prinaša tudi novice o prvih solo podvigih.