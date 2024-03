Po napovedi Simpsonovih: Cypress Hill bodo nastopili z Londonskimi simfoniki

Skupni nastop legendarne skupine Cypress Hill in Londonskih simfonikov so v eni od epizod leta 1996 napovedali priljubljeni Simpsonovi. "S tem so se uresničile sanje, to je sodelovanje, ki bi ga lahko napovedali le Simpsonovi," je še povedala kalifornijska skupina, ki je znana po uspešnicah Hits from the Bong, Insane in the Brain in Tequila Sunrise.