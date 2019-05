Po operaciji glasilk udarna vrnitev na glasbeno sceno

Avtorja besedila in glasbe sta Nino Ošlak in Marko Golubović, Ksenija pa je skupno sodelovanje opisala kot popolnoma spontano: ''Nina kot glasbenika spremljam že od prej, potem pa sem zasledila pesmi drugih glasbenikov, katere je ustvaril. Bilo mi je všeč zato sem ga kontaktirala in hitro sva zavihala rokave ter pričela z ustvarjanjem pesmi. Pesem sva posnela v studiu Zibelnik.''

Ksenija je z Markom Golubovićem posnela tudi videospot in o njegovem nastanku povedala: ''Videospot smo snemali na Primorskem – na čudovitih lokacijah na Socerbu ter Štanjelu. Zgodba v videospotu govori o zaljubljenem paru, ki je skupaj preživel veliko lepih trenutkov skupaj, vendar punca še vedno ni bila srečna. To vlogo sta odlično odigrala Maja Jančar in Jan Doljak. Ko sem izbirala igralce za video, nisem dolgo razmišljala o tem. Maja je moja dolgoletna najboljša prijateljica in sem si jo vedno želela imeti v videu, ker je odlična v vsaki vlogi. Za sabo ima že kar nekaj videospotov. Seveda pa je bilo potrebno izbrati še igralca. To izbiro sem prepustila Maji, ki je izbrala svojega fanta Jana, saj ima tudi on pred kamero že precej izkušenj, poleg tega pa sem želela ustvariti pristno zgodbo, ki bi prikazovala iskreno ljubezen, Maja in Jan sta bila zagotovo najboljša možna izbira za to. Tudi sama sem se zelo dobro prijateljsko povezala z Janom in res sem vesela, da sem lahko sodelovala z njima.''