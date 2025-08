Po razkriti ljubezenski aferi bodo na koncertih Coldplaya obdržali 'kiss cam'

Na koncertu skupine Coldplay v Bostonu so sredi julija poskrbeli za enega najbolj viralnih trenutkov tega leta. S pomočjo tako imenovanega 'kiss cama' so v objektiv pred množico gledalcev in gledalk namreč ujeli par, ki ni želel javno deliti svoje zveze. Še več – kot je postalo jasno kasneje, so razkrili ljubezensko afero med izvršnim direktorjem in vodjo kadrovske službe.