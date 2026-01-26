Po rojstvu hčerke se Nina Donelli vrača na glasbeno sceno

Nina Donelli je v glasbo vstopila zelo mlada in se že zgodaj znašla v svetu nastopov, pričakovanj in odgovornosti. Z leti je postala prepoznavna po svojih pesmih, ki dosegajo milijonske oglede, ter po nastopih po vsej Sloveniji. Danes, ko gleda nazaj, priznava, da bi mlajši različici sebe imela marsikaj za povedati, predvsem to, naj ostane zvesta sebi in se ne pusti preveč voditi drugim. Glasbeni svet jo je skozi leta močno oblikoval, utrdil in naredil bolj samozavestno, kar danes vidi kot pomembno življenjsko izkušnjo.

Nina Donelli se po porodniški vrača na glasbeno sceno. FOTO: Arhiv izvajalke

Materinstvo je zanjo pomenilo več kot le spremembo ritma. Kot pravi sama, te otrok prizemlji in ti spremeni pogled na svet. Prvi dnevi po porodu so bili preplet utrujenosti, prilagajanja in močnih čustev. "Mešanica utrujenosti, prilagajanja in ljubezni. A ljubezen prevlada nad vsem," opisuje začetek novega poglavja. Po rojstvu otroka se je spremenil tudi njen odnos do dela. Glasbe ni opustila, jo je pa za nekaj časa postavila v ozadje.

Sedaj se vrača brez občutka, da mora karkoli dohitevati ali dokazovati. "Zelo se veselim vrnitve na odre, ampak brez pritiska. Oder sem res pogrešala, predvsem energijo ljudi in tisti trenutek, ko se povežeš z občinstvom," pove. Usklajevanje vaj, nastopov, intervjujev in družinskega življenja je danes zanjo izziv, pri katerem ni sama. Pomaga ji partner, veliko oporo pa ima tudi v obeh babicah, ki sta, kot pravi, vedno pripravljeni priskočiti na pomoč.

Nina Donelli in Igor Mikić FOTO: Arhiv izvajalke