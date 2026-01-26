Naslovnica
Glasba

Po rojstvu hčerke se Nina Donelli vrača na glasbeno sceno

Ljubljana, 26. 01. 2026 17.26

Avtor:
Alen Podlesnik K.Z.
Nina Donelli

Pevka Nina Donelli, se po porodniškem premoru vrača nazaj na glasbene odre. Z novo pesmijo in videospotom je presenetila številne oboževalce ter jasno napovedala svojo vrnitev na odre, ki so jo mnogi že nestrpno pričakovali.

Nina Donelli je v glasbo vstopila zelo mlada in se že zgodaj znašla v svetu nastopov, pričakovanj in odgovornosti. Z leti je postala prepoznavna po svojih pesmih, ki dosegajo milijonske oglede, ter po nastopih po vsej Sloveniji. Danes, ko gleda nazaj, priznava, da bi mlajši različici sebe imela marsikaj za povedati, predvsem to, naj ostane zvesta sebi in se ne pusti preveč voditi drugim. Glasbeni svet jo je skozi leta močno oblikoval, utrdil in naredil bolj samozavestno, kar danes vidi kot pomembno življenjsko izkušnjo.

Nina Donelli se po porodniški vrača na glasbeno sceno.
Nina Donelli se po porodniški vrača na glasbeno sceno.
FOTO: Arhiv izvajalke

Materinstvo je zanjo pomenilo več kot le spremembo ritma. Kot pravi sama, te otrok prizemlji in ti spremeni pogled na svet. Prvi dnevi po porodu so bili preplet utrujenosti, prilagajanja in močnih čustev. "Mešanica utrujenosti, prilagajanja in ljubezni. A ljubezen prevlada nad vsem," opisuje začetek novega poglavja. Po rojstvu otroka se je spremenil tudi njen odnos do dela. Glasbe ni opustila, jo je pa za nekaj časa postavila v ozadje. 

Sedaj se vrača brez občutka, da mora karkoli dohitevati ali dokazovati. "Zelo se veselim vrnitve na odre, ampak brez pritiska. Oder sem res pogrešala, predvsem energijo ljudi in tisti trenutek, ko se povežeš z občinstvom," pove. Usklajevanje vaj, nastopov, intervjujev in družinskega življenja je danes zanjo izziv, pri katerem ni sama. Pomaga ji partner, veliko oporo pa ima tudi v obeh babicah, ki sta, kot pravi, vedno pripravljeni priskočiti na pomoč.

Nina Donelli in Igor Mikić
Nina Donelli in Igor Mikić
FOTO: Arhiv izvajalke

Nova skladba Neke oči zelene govori o ženski, ki ne čaka več, da jo bo nekdo izbral, potrdil ali razumel. "Pesem govori o ženski, ki zna postaviti meje in pri njih tudi ostati. Ne verjame več praznim obljubam, ne naseda lepim besedam in se ne spušča več v odnose ali situacije, kjer mora vedno znova dokazovati svojo vrednost," nam zaupa simpatična pevka. Prvi glasbeni projekt po porodu je imel tudi zanjo poseben pomen. Snemanje novega videospota je bilo zanjo prvič po porodu, da je za en dan znova stopila samo v vlogo pevke. "Postaneš drugačna. V sebi imaš več mehkobe, a hkrati več moči. Hčerka sicer ni bila fizično zraven na snemanju, a vse, kar zdaj ustvarjam, ima nek nov pomen," pravi. Videospot so snemali v Ljubljani, v zimskih razmerah, kjer temperature niso prizanašale in so se spustile do minus 11 stopinj. Mraz je bil ves čas prisoten, kar je snemanje naredilo precej zahtevno. V glavni vlogi videospota nastopa Igor Mikić. "Ponosna sem na skladbo in na videospot, upam, da bo všeč tudi vam," še pove Nina.

nina donelli pesem pevka

Marcus & Martinus znova v Ljubljani: Tukaj se počutita kot doma

