Po Sloveniji z odstopom od sodelovanja na Evroviziji grozi vse več držav

Dublin, 11. 09. 2025 15.54 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
44

Prejšnji teden je odmevala odločitev Slovenije, ki je sporočila, da prihodnje leto ne bo nastopila na tekmovanju za Pesem Evrovizije, če bodo tam predstavniki in predstavnice Izraela. Podobno je v zadnjih dneh sporočilo tudi več drugih držav. Zadnja med njimi je Irska, ki je novico sporočila danes. Kaj na to poreče izvršni direktor tekmovanja?

Irska ne bo sodelovala na tekmovanju za Pesem Evrovizije prihodnje leto na Dunaju, če bodo tam nastopali tudi predstavniki Izraela, sporoča irska državna radiotelevizija RTE. Končno odločitev bodo po poročanju BBC sprejeli, ko bo Evropska radiodifuzna zveza (EBU) sporočila usodo glede Izraela. 

Evrovizija se po letu 2015 prihodnje leto ponovno vrača na Dunaj.
Evrovizija se po letu 2015 prihodnje leto ponovno vrača na Dunaj. FOTO: AP

Gre za podobno odločitev, kot jo je v preteklih dneh sporočilo že več drugih držav - med drugim tudi Slovenija. Čeprav RTV Slovenija končne odločitve še ni sprejela, pa obstaja velika verjetnost, da naših predstavnikov oz. predstavnic prihodnje leto v Avstriji ne bo.

Poleg Slovenije je podobno slišati tudi iz Španije, kjer je tamkajšnji minister za kulturo Ernest Urtasun že potrdil, da Španije "morda" ne bo na tekmovanju, če bo tam Izrael. "Mislim, da ne moremo normalizirati izraelske udeležbe na mednarodnih dogodkih, kot da se nič ne dogaja," je dejal Urtasun. Maja je k izključitvi Izraela s pevskega tekmovanja EBU pozval španski premier Pedro Sanchez. Po njegovih besedah nihče "ni zmajeval z glavo", ko so po začetku vojne v Ukrajini izločili Rusijo.

Preberi še Slovenija ne bo sodelovala na Evroviziji na Dunaju, če bo tam Izrael

Izvršni direktor tekmovanja Martin Green je ob tem dejal, da bo spoštoval odločitev katere koli države, ki se bo odločila, da ne bo tekmovala. "Razumemo zaskrbljenost in globoko zakoreninjena stališča glede konflikta na Bližnjem vzhodu. Še vedno se posvetujemo z vsemi članicami EBU, da bi zbrali mnenja o tem, kako se soočati z udeležbo in geopolitičnimi napetostmi v zvezi z Evrovizijo," je dejal po poročanju Sky Newsa.

Poleg Slovenije, Irske in Španije s podobno potezo grozi še Islandija. Španija je ob tem predstavnica velikih pet, držav, ki v proračun glasbenega tekmovanja vložijo največ denarja. Irska pa je - skupaj s Švedsko - še vedno država z največ zmagami na Evroviziji.

KOMENTARJI (44)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Senzor
11. 09. 2025 17.02
+1
Ne rabimo zblojene Evrovizije in maškarado LGBT scene. Fuj.!!! Zadnja predstava najbolj odvratna od vseh do zdaj. Kakor je odvratna postala tiranska politika EU.
ODGOVORI
1 0
Julijann
11. 09. 2025 17.01
+1
69 let je od prve evrovizije. Zaradi mene se lahko ukine, a izvirni greh ne vidim ravno v Izraelu, ampak v popolnem padcu kvalitete.
ODGOVORI
1 0
Andy0000
11. 09. 2025 17.00
+1
Bravo Izrael, mogoče mu bo ratalo rešit še Eurovizijo pred LGBT+-=÷<>[]
ODGOVORI
1 0
joc771
11. 09. 2025 16.58
+1
Izrael je kot otoček sredi arabskega sveta. Kaj ste toliko proti Izraelu? Domovina Arabcev je Sadska Arabija, v Islamu sta na prvem mestu Meka in Medina.
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
11. 09. 2025 16.56
+2
Boljse da nas ni tam ker rnam tako delajo samo sramoto po svetu. To zdaj kaj se dogaja pot svobodnimi levaki in fajonkami je veliko nizje kot v Jugoslaviji. Kmalu vec s Slovenskim pasportom nebo mogoce prit nikamor v razviti svet.
ODGOVORI
3 1
Actual Asparagus
11. 09. 2025 16.55
+2
Kje je blem? Pač ne bo SLo, SPA, IR in IS zraven. Je dovolj drugih, jih bo manj v dveh pred izborih. Komično.
ODGOVORI
2 0
sivabrada
11. 09. 2025 16.55
+8
Nobene škode,pa prihranjen denar.
ODGOVORI
8 0
Banion
11. 09. 2025 16.53
+5
Izrael in še kdo ni evropa in in na evrovoziji nima kaj delat, če ne smejo rusi zakaj bi lahko izraelco.
ODGOVORI
6 1
Rothschild1
11. 09. 2025 16.53
+8
To je freak show od Evrovizije, in nima nobene veze z glasbo. Koncno ena prava odlocitev na "depolitizirani" RTV. Super. En strosek manj
ODGOVORI
8 0
a.kralj1994
11. 09. 2025 16.52
+5
Ne razumem, zakaj pod nekih drugih člankih ni možno komentirati...npr ustreljeni Charlie Kirk...zakaj se tam ne sme komentirati? Se bojite, da bi ljudje povedali svoje mnenje o takem človeku? Se bojite resnice, tako, kot se resnice bojijo desničarji? Ali pa admini niso zreli take stvari moderirati? Skratka, vse bolj omejujete svobodo govora in izražanja prepričanj in misli nas navadnih ljudi, pa če se še tolko ne strinjate z njimi ali pa v njih ne verjamete...vi niste tu zato, da bi žugali in cenzurirali narod, ampak zato, da se nas sliši...tako si nismo predstavljali demokracije, za katero smo se borili tudi z orožjem takrat...ali pa demokracije ni več?
ODGOVORI
6 1
damko 1
11. 09. 2025 16.51
+6
Sploh ne vem kva tle nastopamo, to bi morali že pred leti odpovedat...pa ne zaradi izraele
ODGOVORI
6 0
Frotirka
11. 09. 2025 16.50
+3
Izrael si bo nastop kupil;
ODGOVORI
3 0
Rothschild1
11. 09. 2025 16.56
+0
Izraelsko podjetje je najvecji sponzor Freak shova z imenom Evrovizija. In ce iscete Izrael ... ga najdete v vseh multinacionalkah, farmacevtih, naftasih, informatiki .... ce jih zelite bojkotirati, je najlazje, da se izklopite iz interneta, elektrike in se zakoplite vsaj 3 m globoko. Pa se tam vas bodo v kratkem obiskali :) :)
ODGOVORI
1 1
Anion6anion
11. 09. 2025 16.49
+5
Židje so glavni pokrovitelji Eurosonga. Maroccan oil je iz izraela. Torej bo spet "krvavi" denar pretehtal na tehtnici .
ODGOVORI
5 0
Actual Asparagus
11. 09. 2025 16.59
ne jokcaj hamasovec
ODGOVORI
0 0
Con-vid 1984
11. 09. 2025 16.46
+13
Kdo sploh še gleda to homo orgijo?
ODGOVORI
14 1
Teleport
11. 09. 2025 16.46
+2
Zdaj ko je osLobojena je v rdečih številkah. Ne pa izrael
ODGOVORI
3 1
jank
11. 09. 2025 16.43
+4
Priznanje RTV za pokončno držo!
ODGOVORI
10 6
nora_ovca
11. 09. 2025 16.42
+2
Zanima me končni razplet. Ali bo končno vsaj nekdo odpikal Izrael, ali mu bo še naprej cel svet lezel v… je Izrael nad celim svetom?
ODGOVORI
6 4
Watchy
11. 09. 2025 16.40
+10
Bravo slovenija! Končno ena smiselna poteza
ODGOVORI
14 4
Rothschild1
11. 09. 2025 16.50
+6
Super. Se strinjam. Neumnost je zapravljati denar za LGBTQ+ maskerado. To ni vec to, kar je bilo 40 let nazaj. To je maskarada najnizje vste
ODGOVORI
7 1
Tir1
11. 09. 2025 16.40
+5
Kaj pa evropska država Avstralija? kako se bo odločila?
ODGOVORI
6 1
