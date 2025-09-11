Po Sloveniji z odstopom od sodelovanja na Evroviziji grozi vse več držav

Irska ne bo sodelovala na tekmovanju za Pesem Evrovizije prihodnje leto na Dunaju, če bodo tam nastopali tudi predstavniki Izraela, sporoča irska državna radiotelevizija RTE . Končno odločitev bodo po poročanju BBC sprejeli, ko bo Evropska radiodifuzna zveza (EBU) sporočila usodo glede Izraela.

Gre za podobno odločitev, kot jo je v preteklih dneh sporočilo že več drugih držav - med drugim tudi Slovenija. Čeprav RTV Slovenija končne odločitve še ni sprejela, pa obstaja velika verjetnost, da naših predstavnikov oz. predstavnic prihodnje leto v Avstriji ne bo.

Poleg Slovenije je podobno slišati tudi iz Španije, kjer je tamkajšnji minister za kulturo Ernest Urtasun že potrdil, da Španije "morda" ne bo na tekmovanju, če bo tam Izrael. "Mislim, da ne moremo normalizirati izraelske udeležbe na mednarodnih dogodkih, kot da se nič ne dogaja," je dejal Urtasun. Maja je k izključitvi Izraela s pevskega tekmovanja EBU pozval španski premier Pedro Sanchez. Po njegovih besedah nihče "ni zmajeval z glavo", ko so po začetku vojne v Ukrajini izločili Rusijo.