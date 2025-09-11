Po Sloveniji z odstopom od sodelovanja na Evroviziji grozi vse več držav

Irska ne bo sodelovala na tekmovanju za Pesem Evrovizije prihodnje leto na Dunaju, če bodo tam nastopali tudi predstavniki Izraela, sporoča irska državna radiotelevizija RTE. Končno odločitev bodo po poročanju BBC sprejeli, ko bo Evropska radiodifuzna zveza (EBU) sporočila usodo glede Izraela.
Gre za podobno odločitev, kot jo je v preteklih dneh sporočilo že več drugih držav - med drugim tudi Slovenija. Čeprav RTV Slovenija končne odločitve še ni sprejela, pa obstaja velika verjetnost, da naših predstavnikov oz. predstavnic prihodnje leto v Avstriji ne bo.
Poleg Slovenije je podobno slišati tudi iz Španije, kjer je tamkajšnji minister za kulturo Ernest Urtasun že potrdil, da Španije "morda" ne bo na tekmovanju, če bo tam Izrael. "Mislim, da ne moremo normalizirati izraelske udeležbe na mednarodnih dogodkih, kot da se nič ne dogaja," je dejal Urtasun. Maja je k izključitvi Izraela s pevskega tekmovanja EBU pozval španski premier Pedro Sanchez. Po njegovih besedah nihče "ni zmajeval z glavo", ko so po začetku vojne v Ukrajini izločili Rusijo.
Izvršni direktor tekmovanja Martin Green je ob tem dejal, da bo spoštoval odločitev katere koli države, ki se bo odločila, da ne bo tekmovala. "Razumemo zaskrbljenost in globoko zakoreninjena stališča glede konflikta na Bližnjem vzhodu. Še vedno se posvetujemo z vsemi članicami EBU, da bi zbrali mnenja o tem, kako se soočati z udeležbo in geopolitičnimi napetostmi v zvezi z Evrovizijo," je dejal po poročanju Sky Newsa.
Poleg Slovenije, Irske in Španije s podobno potezo grozi še Islandija. Španija je ob tem predstavnica velikih pet, držav, ki v proračun glasbenega tekmovanja vložijo največ denarja. Irska pa je - skupaj s Švedsko - še vedno država z največ zmagami na Evroviziji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.