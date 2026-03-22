Po štirih letih in odsluženem vojaškem roku se je na odre vrnila skupina BTS

Po štiriletnem premoru se je K-pop skupina BTS v soboto vrnila z ogromnim, brezplačnim koncertom v Seulu, kjer je na tisoče policistov zaprlo osrednji bulvar za spektakel, ki je bil v živo predvajan na eni od platform za predvajanje pretočnih vsebin.

Južnokorejska skupina BTS se je vrnila na glasbene odre Profimedia

"Annyeonghaseyo! Vrnili smo se," je vodja skupine RM povedal množici, pri čemer je uporabil korejsko besedo za "zdravo", ko so koncert otvorili s pesmijo Body to Body, kar je sprožilo delirične krike oboževalcev, ki so mahali z vijolično-rdečimi svetlobnimi palicami in skakali visoko v zrak. Vseh sedem članov skupine – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V in Jung Kook – je pred kratkim končalo obvezno vojaško službo v Južni Koreji v upanju, da si bodo kmalu povrnili status enega največjih pop izvajalcev na svetu.

Nastop na trgu Gwanghwamun začenja svetovno turnejo, ki obsega več deset koncertov po Združenih državah Amerike, Evropi in Aziji, za katero analitiki pravijo, da bi lahko ustvarila več sto milijonov evrov prihodka. Uro dolg koncert je sledil petkovi izdaji njihovega petega albuma ARIRANG, ki je že prvi dan požel ogromno zanimanja, v 24 urah so prodali skoraj štiri milijone izvodov. "Neverjetno bo, saj BTS že tako dolgo ni bilo z nami," je pred koncertom po poročanju PBS News dejala 32-letna oboževalka iz Italije, ki je dogodek označila za nekaj, kar se zgodi le enkrat v stoletju.