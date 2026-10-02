Po tednih negotovosti v Rusiji odpovedali koncerta Kanyeja Westa

Dva stadionska nastopa Kanyeja Westa v Rusiji sta tudi uradno odpovedana. Zvezdnik bi moral v St. Petersburgu nastopiti oktobra, a se je zapletlo pri podpisu najemne pogodbe s prizoriščem, saj so se odločili, da raperja ne želijo gostiti. Če bi do koncerta prišlo, bi bila to od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 največja koncerta kakšnega glasbenega izvajalca z Zahoda v Rusiji.
Organizator koncerta Say Agency je na družbenem omrežju zapisal, da se iskreno opravičuje zaradi odpovedi, in napovedal, da bodo objavili tudi uradno izjavo o odpovedi. "V uradni izjavi za javnost bomo podali opravičilo in vas obvestili o nadaljevanju projekta in načrtih za prihodnost," je še zapisalo podjetje iz Moskve.
Da niso podpisali najemne pogodbe, je Gazprom Arena, kjer bi se naj koncerta odvijala, razkrila že avgusta. Promotorji so takrat trdili, da so dogovarjanja še v teku, a se je sedaj izkazalo, da niso bila uspešna.
Prizorišče je medtem dodalo, da so prejeli številne pritožbe nad morebitnima koncertoma kontroverznega Westa, ki se je nedavno opravičil zaradi svojih antisemitskih in nacističnih izjav. Kot je dejal, je izgubil stik z realnostjo, ki pa naj bi bila posledica bipolarne motnje, katere diagnozo ima.
Med tistimi, ki so nasprotovali koncertoma, je bilo tudi rusko zunanje ministrstvo, ki je v izjavi za javnost dejalo, da je nesprejemljivo, da njihova država gosti Westa, spomnili pa so tudi, da izvajalec poveličuje Hitlerja, ki je med drugo svetovno vojno napadel Rusijo.
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