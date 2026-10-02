Po tednih negotovosti v Rusiji odpovedali koncerta Kanyeja Westa

Dva stadionska nastopa Kanyeja Westa v Rusiji sta tudi uradno odpovedana. Zvezdnik bi moral v St. Petersburgu nastopiti oktobra, a se je zapletlo pri podpisu najemne pogodbe s prizoriščem, saj so se odločili, da raperja ne želijo gostiti. Če bi do koncerta prišlo, bi bila to od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 največja koncerta kakšnega glasbenega izvajalca z Zahoda v Rusiji.

Kanye West ne bo nastopil v Rusiji. FOTO: AP

Organizator koncerta Say Agency je na družbenem omrežju zapisal, da se iskreno opravičuje zaradi odpovedi, in napovedal, da bodo objavili tudi uradno izjavo o odpovedi. "V uradni izjavi za javnost bomo podali opravičilo in vas obvestili o nadaljevanju projekta in načrtih za prihodnost," je še zapisalo podjetje iz Moskve. Da niso podpisali najemne pogodbe, je Gazprom Arena, kjer bi se naj koncerta odvijala, razkrila že avgusta. Promotorji so takrat trdili, da so dogovarjanja še v teku, a se je sedaj izkazalo, da niso bila uspešna.