Po težki bolezni umrl kitarist skupine Elvis Jackson

"Z veliko žalostjo in neizmerno bolečino v srcu vam sporočamo, da se je po boju s težko boleznijo danes zjutraj od nas za vedno poslovil naš ustanovni član, kitarist in pevec Boštjan Beltram - Berto. Skupaj smo preživeli najlepši del življenja, nepozabne trenutke, nešteto neprespanih noči, skupaj verjeli v to, kar smo počeli, in vztrajali v dobrem in slabem ob vzponih in padcih ter se na koncu vedno postavili nazaj na noge. Žal je bila bolezen tokrat močnejša od vseh nas," so na družbenem omrežju sporočili preostali člani zasedbe Elvis Jackson.

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"Bili smo kot družina, skupaj smo ustvarjali, nastopali, se veselili, jokali, prepevali, objemali, predvsem pa prepotovali celo Evropo in odigrali več kot tisoč koncertov, ki bodo ostali v našem spominu za vedno. Bil je predvsem zelo dober prijatelj, človek z velikim srcem in neskončno energijo, ki je nedvomno močno oblikovala našo glasbo ter vse nas. Bil je odličen kitarist, pevec in avtor z veliko začetnico," so nadaljevali.