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Glasba

Po težki bolezni umrl kitarist skupine Elvis Jackson

Ljubljana, 30. 08. 2026 19.45 pred 23 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Berto

Skupina Elvis Jackson je na družbenem omrežju sporočila, da se je po težkem boju s hudo boleznijo poslovil njihov dolgoletni kitarist Boštjan Beltram - Berto. Berto se je pred časom umaknil z odrov, saj mu bolezen, o kateri javno ni govoril, ni več dopuščala nastopanja.

"Z veliko žalostjo in neizmerno bolečino v srcu vam sporočamo, da se je po boju s težko boleznijo danes zjutraj od nas za vedno poslovil naš ustanovni član, kitarist in pevec Boštjan Beltram - Berto. Skupaj smo preživeli najlepši del življenja, nepozabne trenutke, nešteto neprespanih noči, skupaj verjeli v to, kar smo počeli, in vztrajali v dobrem in slabem ob vzponih in padcih ter se na koncu vedno postavili nazaj na noge. Žal je bila bolezen tokrat močnejša od vseh nas," so na družbenem omrežju sporočili preostali člani zasedbe Elvis Jackson.

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"Bili smo kot družina, skupaj smo ustvarjali, nastopali, se veselili, jokali, prepevali, objemali, predvsem pa prepotovali celo Evropo in odigrali več kot tisoč koncertov, ki bodo ostali v našem spominu za vedno. Bil je predvsem zelo dober prijatelj, človek z velikim srcem in neskončno energijo, ki je nedvomno močno oblikovala našo glasbo ter vse nas. Bil je odličen kitarist, pevec in avtor z veliko začetnico," so nadaljevali.

Preberi še Elvis Jackson z glasbenimi prijatelji s koncertom na pomoč prvotnemu kitaristu

Od Berta pa so se na koncu poslovili z besedami: "Dragi Bertič, neizmerno te bomo pogrešali, tvojo trmo, da se vse da, tvoj ciničen humor, zajebancije v kombiju in v placu za vaje ter neskončne debate o prihodnosti benda v hotelskih sobah do jutranjih ur. Tvoje hreščeče solaže in kitarski rifi, ki so nas tako ali drugače zaznamovali za vedno, pa ostajajo v spomin nate z nami še naprej."

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