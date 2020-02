Po treningu tudi Dui Lipi prija baladna sprostitev

2. BILLIE EILISH – No Time To Die

Težko bi se reklo, da je intenziven ritem, ki podpira novo uspešnico britansko-kosovse pop superzvezde, naporen. Ker je ta navdahnjen z zvokom primitivnih ritem mašin, ki so se oglašale že v osemdesetih prejšnjega veka, celotno vzdušje srečno zastane še pred robom nesprejemljivosti. Melodija je tista, ki razočara najbolj, saj je neizrazita in kot da spodvita med manj pomembnosti. Tudi zato refrenski vrhunec izpade občutno bolj napadalno, kot bi sicer. Ko goreč dramatični vrh mine in se tudi v glasu Due Lipe zazna, da Physical le poje in ob tem ne zganja histerije, smo poslušalci spet pomirjeni. Vendarle pa je glavni motiv pesmi koketirati z močjo, fizičnim naporom oziroma s telovadnimi prizadevanji. Vsaka generacija v mladosti dočaka eno podobno tej. Leta 1985 je, na primer, na lestvicah in tudi na soundtracku za filmski hit Footloose prevladovala tista Holding Out for a Hero, ki jo je pela Valižanka Bonnie Tyler. Za sproti, še zlasti za v fitnes.

Eilisheva je pred tedni prejela vse štiri glavne grammyje, to je priznanja v štirih najbolj zahtevnih kategorijah, s katerimi se meri odličnost popularnih glasbenih del. Vse to na račun vsebine njenega prvega albuma When We All Fall Asleep, Where Do We Go(2019).

Zdaj že poje song, ki bo predvajan pod zaključno ali odjavno špico najnovejšega iz serije filmov o tajnem agentu Jamesu Bondu. Načeloma je tako, da je vabilo ustvarjalcev filmskih Bondov v življenju glasbenika karierni premik, ki mu ni para. Eilisheva jih ima še kar naprej komaj osemnajst. Madonna, Paul McCartney, Adele in Sam Smith so omenjeno vabilo prejeli kot precej starejši.

Baladna trpkost od prvega takta dalje je logična. Slavna glasbenica z izvedbenim ravnotežjem nima nikakršnih težav. Še več. V skladbo vpihne vse šepetalske in rahlo-hropeče prvine. Toda nadaljevanje in dramaturški vzpon No Time To Die je vseeno malce razočarajoče. Kot da se klišejskemu bobnenju pavk in godalnemu krešendu niso mogli izogniti. Aha. Pa saj bo tudi James znova v smokingu. Očitno bo ta tip elegance za vedno zimzelen. Klasična bodoča klasika. Štiri minute kljub počasnemu tempu presenetljivo hitro minejo, kajne? Kar zadovoljen.

Ocena: 4

3. DŽEZZVA ft. LINA RAHNE – Preplet