Po uspehu na festivalu v San Marinu Booom tudi uradno z novo pesmijo

Minil je teden dni, odkar je skupina Booom, ki jo sestavljajo mladi talentirani fantje, zasedla 5. mesto na evrovizijskem festivalu Una voce per San Marino. Tam so se za čim boljšo uvrstitev pomerili s skoraj 800 preostalimi udeleženci iz 31 držav, a očitno jih to ni prav nič utrudilo, saj so javnosti že predstavili svež video za pesem Dance Like This.

OGLAS

Luka Cvetičanin, Patrik Mrak in Matevž Derenda, fantje iz skupine Booom, so tudi uradno izdali novo pesem z naslovom Dance Like This. Pesem, s katero so se predstavili na evrovizijskem festivalu Una voce per San Marino in na koncu zasedli peto mesto, je dobila tudi svojo videopodobo."Ker se je vse skupaj odvilo zelo hitro in je pesem vroča zdaj, smo se potrudili, da ji čim prej dodamo še spot. Video je vizualni povzetek tega norega vrtiljaka, na katerem smo se vrteli zadnje tedne in zdi se nam, da je kar primeren, saj lepo povzame energijo pesmi in občutke, ki jih doživljamo," so povedali mladi glasbeniki.

Luka Cvetičanin, Patrik Mrak in Matevž Derenda, fantje iz skupine Booom, so tudi uradno izdali novo pesem z naslovom Dance Like This. FOTO: Jaka Ceglar icon-expand

Videospot je tako sestavljen iz njihove poti v San Marino in Rimini. "Naš Nik Lavrič je posnetke, ki so nastali med tem doživetjem, uporabil za video, ki je nato opremil pesem. V njem se pojavi še kak znan obraz, vključno z italo-dance ikonama Corono in Ice MC-jem," so razkrili o odločitvi, kakšen video bo spremljal njihovo novo pesem.

Videospot je tako sestavljen iz njihove poti v San Marino in Rimini. FOTO: Jaka Ceglar icon-expand

Patrik, Luka in Matevž so svojo pot proti Evroviziji začeli že na slovenskih tleh, ko so se prijavili na Emo, a letos ni bila izvedena. Brez njihove vednosti jih je nato menedžer le dva dni pred rokom prijavil na predizbor v San Marinu, kjer priložnost iščejo številni glasbeniki, ki ne osvojijo vozovnice za Pesem Evrovizije na domačih izborih. Na oder festivala so se podali brez pričakovanj, nato pa z nastopom in skladbo prepričali in se uvrstili v finale. Tam so morali priznati poraz le uveljavljenim italijanskim izvajalcem in odlični španski skupini Megara.