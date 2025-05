Zvezda lanskega poletja pripravljena na razočaranje: Naslednji album bo polomija

Charli XCX je bila brez dvoma zvezda lanskega poletja. Njen zadnji album Brat je namreč povzročil pravo gibanje, po njem pa so njeni oboževalci celo poimenovali poletje (Brat summer). Le malokdo je lahko ušel živozeleni naslovnici albuma, ki se je pojavljala tako rekoč na vsakem koraku – značilno pisavo so za svoje namene uporabljali tudi drugi zvezdniki, meme profili na družbenih omrežjih in politiki.