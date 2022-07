Po večletnem premoru se z novo skladbo vrača Saša Lendero

Saša Lendero je novo skladbo opisala z naslednjimi besedami: ''Pesem nosi poletne vibracije sproščenosti, brezskrbnosti in življenjske radosti. Čeprav gre v njej za konec neke ljubezenske zgodbe, sta sporočilo in energetski naboj pozitivna in radostna. Navdušenje nad življenjem in sposobnost premagovati težave pokončno, z nasmehom in prijatelji, sta tisto, kar skoraj vsako resno življenjsko situacijo iz katastrofe spremeni v preizkušnjo, izkušnjo in priložnost.'' Ob tem je dodala še, da je bilo zaradi časovne stiske pri snemanju videospota potrebnih kar nekaj uslug: ''Zelo sem hvaležna, da so se moji prijatelji, znanci, sodelavci ter moja menedžerska ekipa odzvali tako brez premisleka, podporno in prijazno.''