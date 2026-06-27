Po zahtevi ministra Konakovića nastop Karleuše v Sarajevu odpovedan

Prvotno je bilo napovedano, da bo Jelena Karleuša v sarajevskem nočnem klubu nastopila 8. avgusta. Kasneje so promocijsko gradivo na spletu izbrisali, vstopnice pa umaknili iz prodaje. Klub je nato sporočil, da bo namesto kontroverzne srbske dive nastopila pevka Tamara Milutinović .

Elmedin Konaković je povedal, da je odhajajočemu ministru za notranje zadeve Admirju Katici in policijskemu komisarju Fatmirju Hajdareviću poslal pismo, v katerem je zahteval prepoved nastopa Jelene Karleuša zaradi "spodbujanja narodnega in verskega sovraštva".

"Imam informacije, da je ministrstvo za notranje zadeve stopilo v stik z organizatorjem, ki naj bi obljubil odpoved koncerta, in pričakujem, seveda, če do odpovedi ne bo kmalu prišlo, da bo ministrstvo za notranje zadeve odpovedalo koncert," je med drugim dejal Konaković.

Karleuša in Konaković imata pestro zgodovino, pevka se je pred časom z njim brez dlake na jeziku soočila na Facebooku. "Ta človek je zaslepljen od sovraštva. Nikoli v življenju nisem rekla niti ene slabe besede o bošnjaškem ljudstvu! Nasprotno, samo najlepše. Moja babica je Bosanka, veliko mojih prijateljev je Bosancev, ogromna baza oboževalcev iz Bosne. Ne vem, zakaj se je ta nesrečni moški obrnil proti meni, ali gre za marketinško potezo ali se je zaljubil, ampak zagotovo gre za sramotno vedenje. Dovolj sovraštva, joj!!" je zapisala.

Karleuša je sicer leta 2024 dvignila veliko prahu, ko se je na spletu zapletala v besedne spopade s tistimi, ki so podpirali sprejetje resolucije o genocidu v Srebrenici. Po tem je bila vrsta njenih nastopov v Bosni in Hercegovini odpovedana.