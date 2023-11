Po zaslugi Taylor Swift pesem njenega fanta na vrhu glasbene lestvice

Srčni izbranec pop zvezdnice Taylor Swift, nogometaš Travis Kelce, je moč in podporo njenih zvestih oboževalcev izkusil na lastni koži. Poskrbeli so namreč, da se je pesem, ki sta jo v prazničnem duhu zapela z bratom, zavihtela na prvo mesto lestvice najbolj poslušanih.

Nogometni dvojec, brata Travis in Jason Kelce, imata razlog za praznovanje še pred pričetkom veselega decembra, ki je tik pred vrati. Njuna božična pesem "Fairytale of Philadelphia" se je namreč zavihtela na sam vrh lestvice iTunes. Slavna brata lige NFL sta posnela pesem, še preden se je Travis zapletel v resno razmerje s pevko Taylor Swift, ob izidu njune praznične uspešnice pa jima je, kot vse kaže, veter v jadra pihnila tudi podpora pevkinih oboževalcev, znanih kot swifties. Brata Kelce sta izrazila hvaležnost Taylor in njenim zvestim oboževalcem v svojem podkastu, Jason pa je v šali dejal: "Uradno sva postala rock zvezdi."

"Eni skupini poslušalcev sva še posebej hvaležna, poleg preostalih 92 procentov, seveda," je začel Jason, misleč na poslušalce njunega podkasta New Heights. "Dobil sem namreč prek 85 sporočil na X (nekdanjemu Twitterju), ki so prišli s strani oboževalcev Taylor Swift in v katerih so mi sporočali, da bodo poskrbeli, da najina pesem zavzame prvo mesto na lestvici iTunes," je razkril nasmejan Jason. Dodal je: "To je zelo vplivna skupina ljudi." Partner pop zvezdnice Travis pa je k temu pristavil: "Hvala, Taylor, hvaležna sva ti, tudi tvojim oboževalcem!"

icon-expand Brata Travis in Jason Kelce sta hvaležna Taylor Swift in njenim oboževalcem. FOTO: Profimedia