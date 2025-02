Podelitev 67. grammyjev: Beyonce končno z albumom leta

Kendrick Lamar je osvojil pet grammyjev, med njimi za posnetek leta in pesem leta ( Not Like Us ), naslov najboljše debitantke pa je osvojila Chappell Roan .

Na podelitvi so posebej počastili spomin na lani preminulega glasbenega producenta in skladatelja Quinceyja Jonesa , kar je vodil igralec Will Smith ob nastopih Steviea Wonderja in drugih, ki jim je bil Jones mentor.

Voditelj prireditve komik Trevor Noah je skozi večer pozival gledalce, naj darujejo v sklad za pomoč prizadetim zaradi požarov in ob koncu naznanil, da so od gledalcev pred televizorji in družbenimi mediji zbrali nekaj manj kot sedem milijonov evrov.

Letošnja podelitev grammyjev je minila v znamenju žensk, ki so prejele skoraj vse nagrade v času neposrednega prenosa televizije CBS , z izjemo Lamarja in Bruna Marsa , ki je dobil grammyja skupaj z Lady Gaga za najboljši nastop pop dueta ali skupine, poroča televizija NBC .

Alicia Keys , ki je je prejela posebno nagrado Dr. Dre za globalni učinek, je kritizirala politiko predsednika Donalda Trumpa proti raznolikosti, enakopravnosti in vključevanju (DEI). "Vedno sem se morala boriti za spoštovanje, kot pisateljica pesmi, skladateljica in še posebej kot producentka. Čudno je, da o ženskah ne razmišljamo kot producentkah," je med drugim dejala dobitnica 17 grammyjev in poudarila, da DEI ni grožnja, ampak je darilo.

Jennifer Lopez je Shakiri izročila grammyja za njen prvi album po sedmih letih (Las Mujeres Ya No Lloran), ki je bil razglašen za najboljšega v kategoriji latino po glasbe.

Kot prva dobitnica grammyja v najnovejši kategoriji s pomočjo umetne inteligence producirane pesmi pa se je v zgodovino zapisala legendarna skupina The Beatles (Now and Then). Pesem z glasom pokojnega Johna Lennona so izdali leta 2023. S pomočjo umetne inteligence so izboljšali njegov posnetek petja in igranja klavirja na kaseti iz 70. let prejšnjega stoletja, poroča NBC.

Do razburjenja je prišlo še pred podelitvijo, ko sta se Kanye West in soproga Bianca Censori sprehodila po rdeči preprogi, se pustila fotografirati in odšla. 30-letna Censori je bila pri tem oblečena v prozorno mini obleko, pod katero ni nosila ničesar. West je bil nazadnje na grammyjih leta 2015 s tedanjo soprogo Kim Kardashian.

Seznam nagrajencev glavnih kategorij:

Album leta:

Now And Then – The Beatles

TEXAS HOLD 'EM – Beyoncé

Espresso – Sabrina Carpenter

360 – Charli xcx

BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish

Not Like Us – Kendrick Lamar

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Fortnight – Taylor Swift Featuring Post Malone

Skladba leta:

Kendrick Lamar - Not Like Us

Beyoncé - Texas Hold 'Em

Sabrina Carpnter - Please Please Please

Billie Eilish - Birds Of A Feather

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

Chappel Roan - Good Luck, Babe!

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Taylor Swift ft Post Malone - Fortnight