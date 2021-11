Podelitev ameriških glasbenih nagrad: noč fantovskih zasedb

Podelitev ameriških glasbenih nagrad, ki se je odvijala v losangeleškem Microsoft Theatru, je ponudila nekaj presenečenj. Oboževalci pod odrom so lahko končno uživali v nastopih skupine BTS , ki se je med pandemijo na tovrstnih dogodkih javljala kar virtualno, tokrat pa so fantje razgreli občinstvo in nastopili s pesmima My Universe , pri kateri so se jim pridružili še Coldplay, in Butter , ki je zazvenela ob koncu oddaje.

Glasbeni šov je tokrat vodila Cardi B, čeprav je bilo največ pozornosti vsekakor namenjene dvema moškima zasedbama. New Edition in New Kids on the Block so nas s svojim zvokom vrnili v osemdeseta oziroma devetdeseta. The Right Stuff, Step by Step, Hangin’ Tough ter Candy Girl, Mr. Telephone Man, Is This the End in Can You Stand the Rain so stari hiti, ki so spomnili na pretekle čase, skupini pa sta se združili v skladbi If It Isn’t Love. Ob tem je bilo v zraku čutiti obilo ljubezni, še posebej pri BTS-ovcih, ki so nastop starejših kolegov spremljali na nogah.

Večer sta odprla Bruno Mars in Anderson .Paak, ki ušesa božata kot Silk Sonic. Retro singel Smokin' Out the Window je začaral prisotne, spremljevalni vokali v živo – ti so na podelitvah ameriških nagrad redkost – pa so nastop dvignili na raven, ki se je ne bi branil niti grammyjevski oder. Nastopila je tudi Olivia Rodrigo, ki je zapela pesem Traitor. 18-letnica je bila izvajalka z največ nominacijami – bilo jih je kar sedem. Na koncu se je razveselila naziva najboljša nova izvajalka leta. The Weeknd si je prislužil šest nominacij, s petimi sta sledila Bad Bunny in Doja Cat.

Več zvezdnikov, ki ustvarjajo na področju glasbe, se podelitve ni udeležilo. Oboževalci so tako pogrešali prav The Weeknda, manjkali so tudi zmagovalci posameznih kategorij, Taylor Swift, Drake in Ed Sheeran. Ameriško občinstvo pa je lahko po nekaj nastopih v priljubljenih televizijskih oddajah znova uživalo v rock spektaklu, ki so ga uprizorili vedno zanimivi Maneskin.