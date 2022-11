Podelitev ameriških glasbenih nagrad: slavila Taylor Swift s šestimi

Med največ nominiranci je bil tokrat raper Bad Bunny z osmimi nominacijami, takoj za njim pa so bili Beyoncé , Drake in Taylor Swift , ki so jih prejeli šest. Adele , Harry Styles in The Weeknd so si prislužili pet nominacij. Med nominiranimi je bilo tudi nekaj novincev, in sicer so bili to Jack Harlow , Tems , Latto , BLACKPINK , Anitta in Swedish House Mafia . Lionel Richie je za svoje delo prejel nagrado Icon Award, ki je njegova že 18. v vrsti.

Na slovesnosti, ki jo je vodil Wayne Brady, so goste zabavali znani obrazi glasbene industrije. Otvoritveni nastop je pripadel pevki Pink, ki se je na oder pripeljala kar na rolerjih, kasneje pa je v spomin igralki Olivii Newton-John zapela pesem Hopefully Devoted to You. S svojim nastopom v čast Lionela Richieja sta navdušila tudi Stevie Wonder in Charlie Puth. Na odru so se zvrstili še Ari Lennox, GloRilla, David Guetta, Bebe Rexha, Dove Cameron, Anitta, Lil Baby, Carrie Underwood, Imagine Dragons z JID, Yola, Tems in Wizkid, medtem ko je D-Nice nastopil v vlogi hišnega didžeja.

Zmagovalci glavnih kategorij:

Izvajalec leta:

Adele

Bad Bunny

Beyoncé

Drake

Harry Styles

Taylor Swift

The Weeknd

Najboljši nov izvajalec:

Dove Cameron

GAYLE

Latto

Måneskin

Steve Lacy

Najboljše sodelovanje leta:

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast - "We Don't Talk About Bruno"

Elton John & Dua Lipa - "Cold Heart - PNAU Remix"

Future ft. Drake & Tems - "WAIT FOR U"

Lil Nas X ft. Jack Harlow - "INDUSTRY BABY"

The Kid LAROI & Justin Bieber - "STAY"

Najboljši glasbeni video:

Adele - "Easy On Me"

Bad Bunny ft. Chencho Corleone - "Me Porto Bonito"

Harry Styles - "As It Was"

Lil Nas X ft. Jack Harlow - "INDUSTRY BABY"

Taylor Swift - All Too Well: kratki film

Najboljši pop izvajalec:

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

The Weeknd

Najboljša pop izvajalka:

Adele

Beyoncé

Doja Cat

Lizzo

Taylor Swift

Najboljša pop skupina:

BTS

Coldplay

Imagine Dragons

Måneskin

One republic

Najboljši pop album:

Adele - 30

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Beyoncé - Renaissance

Harry Styles - Harry's House

Taylor Swift - Red (Taylor's Version)

The Weeknd - Dawn FM

Najboljša pop pesem:

Adele - "Easy On Me"

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast - "We Don't Talk About Bruno"

Harry Styles - "As It Was"

Lizzo - "About Damn Time"

The Kid LAROI & Justin Bieber - "STAY"

Najboljši country izvajalec:

Chris Stapleton

Cody Johnson

Luke Combs

Morgan Wallen

Walker Hayes

Najboljša country izvajalka:

Carrie Underwood

Lainey Wilson

Maren Morris

Miranda Lambert

Taylor Swift

Najboljša country skupina:

Dan + Shay

Lady A

Old Dominion

Parmalee

Zac Brown Band

Najboljši country album:

Carrie Underwood – Denim & Rhinestones

Luke Combs - Gowin' Up

Cody Johnson - Human: The Double Album

Taylor Swift - Red (Taylor's Version)

Walker Hayes - Country Stuff: Album

Najboljši hiphop izvajalec:

Drake

Future

Kendrick Lamar

Lil Baby

Lil Durk

Najboljša hiphop izvajalka:

Cardi B

GloRilla

Latto

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Najboljši hiphop album:

Future - I NEVER LIKED YOU

Gunna - DS4EVER

Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers

Lil Durk - 7220

Polo G - Hall of Fame 2.0

Najboljša hiphop pesem:

Future ft. Drake & Tems - "WAIT FOR U"

Jack Harlow - "First Class"

Kodak Black - "Super Gremlin"

Latto - "Big Energy"

Lil Nas X ft. Jack Harlow - "INDUSTRY BABY"

Najboljši R&B izvajalec:

Brent Faiyaz

Chris Brown

GIVĒON

Lucky Daye

The Weeknd

Najboljša R&B izvajalka:

Beyoncé

Doja Cat

Muni Long

Summer Walker

SZA

Najboljši R&B album:

Beyoncé - Renaissance

Drake - Honestly, Nevermind

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - An Evening with Silk Sonic

Summer Walker - Still Over It

The Weeknd - Dawn FM

Najboljši rock izvajalec:

Imagine Dragons

Machine Gun Kelly

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

The Lumineers

Najboljša rock pesem:

Foo Fighters - "Love Dies Young"

Imagine Dragons x JID - "Enemy"

Kate Bush - "Running Up That Hill (A Deal With God)"

Måneskin - "Beggin'"

Red Hot Chili Peppers - "Black Summer"

Najboljši izvajalec elektronske glasbe:

Diplo

Marshmello

Swedish House Mafia

The Chainsmokers

Tiësto

Najboljši latino izvajalec:

Bad Bunny

Farruko

J Balvin

Jhayco

Rauw Alejandro

Najboljša latino izvajalka:

Anitta

Becky G

Kali Uchis

KAROL G

ROSALÍA