Podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV bo letos v Manchestru.

Prvič je televizija MTV evropske glasbene nagrade podelila leta 1994 v Berlinu. Leta 2023 so prireditev, kot že omenjeno odpovedali, zaradi bližnjevzhodnega konflikta, potem ko se je povečalo število bombnih groženj šolam, letališčem in turističnim znamenitostim v Franciji. Dogodka bi se morali udeležiti zvezdniki, med katerimi so tudi pevke Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus in Nicki Minaj, a so v državi razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti zaradi terorizma. Leta 2022 je podelitev nagrad potekala v Düsseldorfu. Takrat je bila zvezda večera ameriška pevka Taylor Swift, ki je zmagala v štirih kategorijah, med drugim je bila razglašena za najboljšo izvajalko, podelitev pa sta vodila zakonca Taika Waititi in Rita Ora.