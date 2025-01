Podelitev grammyjev kot načrtovano, zbirali bodo sredstva za žrtve požarov

Kljub temu, da so se nekateri organizatorji podelitev nagrad, ki zaznamujejo začetek leta v zabavni industriji, že odločili, da prireditve zaradi uničujočih požarov, ki divjajo v Los Angelesu, prestavijo, pa Nacionalna akademija fonografskih umetnosti in znanosti podelitev glasbenih nagrad grammy namerava podeliti 2. februarja, kot so prvotno načrtovali.

Začetek leta v Hollywoodu zaznamujejo številne podelitve nagrad najboljšim v zabavni industriji, zaradi izrednih razmer, ki so v Los Angelesu zavladale zaradi požarov, pa so se organizatorji nekaterih od prireditev s podelitvami že odločili, da te prestavijo na poznejše datume. Za to možnost se ni odločila Nacionalna akademija fonografskih umetnosti in znanosti, ki podeljuje najbolj prestižne glasbene nagrade grammy.

Phoebe Bridgers s svojimi štirimi grammyji. FOTO: Profimedia icon-expand

Požari se razplamteli v bližini Los Angelesa, nato pa jih je močan veter usmeril naravnost proti soseskam, kjer so imeli domove tudi številni zvezdniki. Ognjeni zublji so v evakuacijo pregnali več kot 150 000 ljudi, uničili številne domove in podjetja, življenje pa je izgubilo 24 ljudi, 16 pa je pogrešanih. Prav izredne razmere, ki so zavladale, so bile razlog, da so se nekateri organizatorji prireditev, na katerih bodo podelili nagrade najboljšim v zabavni industriji, ki so zaznamovali minulo leto, prestavili svečanosti. Za to možnost pa se ni odločila Nacionalna akademija fonografskih umetnosti in znanosti, izvršni direktor Harvey Mason mlajši pa je že potrdil, da bodo nagrade grammy podelili 2. februarja, kot so prvotno načrtovali.

"V tesnem sodelovanju z lokalnimi oblastmi za zagotovitev javne varnosti in odgovorne uporabe območnih virov bo 67. podelitev nagrad grammy 2. februarja potekala po načrtih," je zapisal v izjavi in dodal, da bodo med prireditvijo zbirali tudi sredstva za žrtve požarov."Letošnja podelitev bo potekala s posebnim namenom in bo podprla pomoč žrtvam požarov, saj bomo zbirali sredstva za žrtve, počastili pa bomo tudi pogum in predanost reševalcev, ki so tvegali svoja življenja, da bi zaščitili naša," je še zapisal. Nacionalna akademija fonografskih umetnosti in znanosti je skupaj s MusiCares 11. januarja sporočila, da so že donirali milijon evrov pomoči, s katero želijo pomagati glasbenikom, ki so v požarih izgubili imetje.