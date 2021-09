Podelitev MTV-jevih nagrad: Justin Bieber izvajalec leta

Priljubljena glasbena televizija je oboževalcem popularne glasbe ponudila večer, poln nepozabnih nastopov in zabavnih presenečenj. Brooklynska dvorana Barclays Center je gostila velika imena sveta zabave, na odru je navzoče pozdravila tudi Madonna, med nastopajočimi pa so se znašli legendarni Foo Fighters s hitoma Learn to Fly in Everlong. Glavni osmoljenki večera sta Cardi B in Megan Thee Stallion, njunemu hitu WAP so se izmuznile številne nagrade.

Če je v preteklem letu vsebino prireditve ob podelitvi MTV-jevih nagrad nekoliko oklestila pandemija, pa se je dogodek vrnil v vsem svojem sijaju. Odlični nastopi, prepleteni s presenečenji, in zvezdniki, ki so navzoče v newyorški dvorani Barclays Center pozdravili z odra, so zadostili apetitom glasbenih navdušencev, ki so nestrpno pričakovali spektakel najbolj znane glasbene televizije. Največji zmagovalec večera je z videospotom leta izvajalec Lil Nas X, ki je slavil z izdelkom MONTERO (Call Me By your Name). 22-letnik, ki je pred kratkim naznanil, da je srečen z novim fantom, je podprl gejevsko agendo in dodal, da ima rad svoje oboževalce ter da nagrade ne bo vzel za samoumevno.

icon-expand Justin Bieber – izvajalec leta FOTO: Profimedia

Prireditev, ki jo je gostila Doja Cat, je na odru kot izvajalca najprej pozdravila Justina Bieberja, ki je ob sedmih nominacijah zmagal v kategoriji pop pesmi. To je bil za 27-letnika prvi nastop na MTV-jevem odru po letu 2015. Kanadski pevec je prav tako slavil v močni kategoriji izvajalec leta, v zahvalnem govoru pa dejal, da ''glasba ponuja izjemno priložnost, da doseže ljudi in jih združi ... Vsi smo skupaj v tem'', ter dodal, da ''najboljše šele prihaja.''

icon-expand Presenečenje večera - Madonna FOTO: Profimedia

Prvo presenečenje večera je ponudila Madonna, ki se je na odru prireditve pojavila nepričakovano in presenetila s svojo izbiro oblačil. MTV-ju se je v govoru zahvalila, da ji je omogočil glasbene začetke, in dejala: ''da je spremenil njeno življenje, spremenil glasbo in ustvaril celotno novo obliko umetnosti.'' 63-letnica je v preteklosti na odru že večkrat navdušila, leta 1984 se je z izvedbo pesmi Like a Virgin zapisala v zgodovino, leta 2003 pa šokirala v glasbenem trojčku z Britney Spears in Christino Aguilera, saj so nastop začinile s poljubi. ''Še vedno smo tukaj! Vse najboljše za štiridesetko, MTV'' je še dejala Madonna in s tem izpostavila začetek glasbene televizije, ki sega v 1. avgust 1981.

icon-expand Lil Nas X - video leta FOTO: Profimedia