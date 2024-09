Podelitev MTV VMA nagrad dokazala, da je glasbena industrija še vedno na vrhuncu

V New Yorku so razglasili dobitnike za glasbene nagrade MTV VMA, s katerimi se vsako leto poklonijo najboljšim glasbenim videospotom, a tudi tokrat niso bili v ospredju le nagrajenci. Pohvale dežujejo voditeljici prireditve Megan Thee Stallion, ki je tudi nastopila, gledalce pa so očarali še Eminem, Sabrina Carpenter, Chappell Roan in Katy Perry, ki je prejela posebno nagrado za svojo dolgoletno uspešno kariero.