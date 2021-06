V Los Angelesu so podelili nagrade BET

Po tem, ko se je lani podelitev zaradi pandemije odvijala zgolj virtualno, se je letos vrnila v vsem svojem sijaju. Popestrili so jo Cardi B z razkritjem svojega nosečniškega trebuščka, številni zanimivi nastopi največjih zvezdnikov ter ganljiva glasbena točka, posvečena preminulemu DMX-u.

Queen Latifah, pevko, voditeljico in igralko, je doletela največja čast večera, saj je prejela nagrado za življenjske dosežke, ki jih je nanizala v svoji kar tri desetletja dolgi karieri. Režiser Lee Daniels jo je pred razglasitvijo napovedal s sledečimi besedami: "Ona je legenda!"

DMX-u, ki je umrl 9. aprila letos, so se na odru poklonili Busta Rhymes, Method Man, Spliff Star in zasedba Griselda. Swizz Beatz je povedal miks pesmi, ki so del glasbene zapuščine Ruff Rydersov.

Album leta:

After Hours - The Weeknd

Blame It on Baby - DaBaby

Good News - Megan Thee Stallion

Heaux Tales - Jazmine Sullivan

King’s Disease - Nas

Ungodly Hour - Chloe X Halle

Najboljša ženska R&B / pop izvajalka:

Beyoncé

H.E.R.

Jazmine Sullivan

Jhené Aiko

Summer Walker

SZA

Najboljši moški R&B/pop izvajalec:

6lack

Anderson .Paak

Chris Brown

Giveon

Tank

The Weeknd

Najboljša ženska hip-hop izvajalka:

Cardi B

Coi Leray

Doja Cat

Megan Thee Stallion

Latto

Saweetie

Najboljši moški hip-hop izvajalec:

DaBaby

Drake

J. Cole

Jack Harlow

Lil Baby

Pop Smoke

Najboljši novi izvajalec:

Coi Leray

Flo Milli

Giveon

Jack Harlow

Latto

Pooh Shiesty

Najboljše sodelovanje:

Cardi B in Megan Thee Stallion - WAP

DaBaby in Roddy Ricch - Rockstar

DJ Khaled in Drake - Popstar

Jack Harlow in DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne - Whats Poppin (Remix)

Megan Thee Stallion in DaBaby - Cry Baby

Pop Smoke in Lil Baby & DaBaby - For the Night

Najboljša skupina

21 Savage & Metro Boomin

Chloe X Halle

Chris Brown & Young Thug

City Girls

Migos

Silk Sonic (Bruno Mars and Anderson .Paak)

Videospot leta:

Cardi B - Up

Cardi B in Megan Thee Stallion - WAP

Chloe X Halle - Do It

Chris Brown & Young Thug - Go Crazy

Drake featuring Lil Durk - Laugh Now Cry Later

Silk Sonic - Leave the Door Open

Najboljši film:

Coming 2 America

Judas and the Black Messiah

Ma Rainey's Black Bottom

One Night in Miami

Soul

The United States Vs. Billie Holiday

Najboljša igralka:

Andra Day

Angela Bassett

Issa Rae

Jurnee Smollett

Viola Davis

Zendaya

Najboljši igralec:

Aldis Hodge

Chadwick Boseman

Damson Idris

Daniel Kaluuya

Eddie Murphy

Lakeith Stanfield

Športnica leta:

A'ja Wilson

Candace Parker

Claressa Shields

Naomi Osaka

Serena Williams

Skylar Diggins-Smith

Športnik leta:

Kyrie Irving

Lebron James

Patrick Mahomes

Russell Westbrook

Russell Wilson

Stephen Curry