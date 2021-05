Podelitev Billboardovih nagrad je minila v znamenju družinskih nastopov

Najboljši in najbolj priljubljeni izvajalci po mnenju Billboarda in njegovih lestvic so prejeli nagrade za lanskoletne dosežke. Podelitev je potekala v živo, nastopajoči pa so znova pripravili nekaj presenečenj, med njimi tudi Pink in Drake, ki sta oba na oder povabila tudi svoja otroka. Največ nagrad je pobral pevec The Weeknd, med njimi je domov odnesel tudi nagrado za najboljšega izvajalca.

Vikend je minil v znamenju podelitve Billboardovih nagrad. Podelitev je potekala v živo, z nastopi glasbenikov in prisotnostjo gledalcev. Organizirana je bila tudi rdeča preproga, po kateri so se sprehodili nominiranci in pokazali svoje oprave. Z desetimi nagradami je slavil pevec The Weeknd, ki je prejel tudi nagrado za najboljšega izvajalca, raper Pop Smoke je osvojil pet nagrad, tudi za najboljšega novega izvajalca. SkupinaBTS in raperBad Bunny pa sta prejela po štiri nagrade. Voditelj prireditve ob podelitvi nagrad je bilNick Jonas, član skupine The Jonas Brothers, nagrado za ikono leta je prejela pevka Pink, Drake pa je prejel nagrado za glasbenika desetletja. Ob tej priložnosti je Pink tudi nastopila, na odru pa se ji je pridružila tudi 9-letna hči Willow Sage Hart. Zapeli sta v duetu, njun nastop pa je bil nekaj posebnega tudi zato, ker sta nastopili z akrobatsko točko. Pink pa ni bila edina, ki je na oder stopila z otrokom. Tudi Draka je na podelitev nagrade pospremil 3-letni sin Adonis, ki mu je Drake tudi izročil svojo nagrado. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Izvajalec leta Drake Juice WRLD Pop Smoke Taylor Swift The Weeknd Najboljši novi izvajalec Gabby Barrett Doja Cat Jack Harlow Pop Smoke Rod Wave Najboljši izvajalec Drake Juice WRLD Lil Baby Pop Smoke The Weeknd Najboljša izvajalka Billie Eilish Ariana Grande Dua Lipa Megan Thee Stallion Taylor Swift Najboljša skupina AC/DC AJR BTS Dan + Shay Maroon 5 Najboljši R & B izvajalec Jhené Aiko Justin Bieber Chris Brown Doja Cat The Weeknd Najboljši rap izvajalec DaBaby Drake Juice WRLD Lil Baby Pop Smoke Najboljši rock izvajalec AC/DC AJR Five Finger Death Punch Machine Gun Kelly twenty one pilots icon-expand