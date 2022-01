Podelitev nagrad grammy prestavljena

V izjavi, v kateri sta se združili mnenji akademije in njenega televizijskega partnerja CBS-a, so javno razglasili: ''Po tehtnem premisleku in analizi z mestnimi in državnimi uradniki, strokovnjaki za zdravje in varnost, skupnostjo umetnikov in našimi številnimi partnerji sta se akademija in CBS odločila preložiti 64. podelitev nagrad grammy. Zdravje in varnost tistih, ki delujejo v glasbeni skupnosti, občinstva in več sto ljudi, ki neutrudno delajo za produkcijski uspeh naše oddaje, ostajata naši prioriteti. Glede na negotovost, povezano z omikronom, je izvedba oddaje 31. januarja preprosto preveč tvegana. Veselimo se praznovanja največje glasbene noči v bližnji prihodnosti, njen datum pa bo objavljen kmalu."