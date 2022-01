Podelitev nagrad grammy se z novim datumom seli v Las Vegas

Akademija in televizija CBS sta sporočili, da bo glasbena prireditev potekala v Las Vegasu v nedeljo, 3. aprila, teden dni po podelitvi oskarjev. Slovesnost je bila sprva načrtovana za 31. januar in bi morala potekati v Los Angelesu, vendar so jo zaradi pandemije in hitrega naraščanja števila okužb prestavili.

"Veseli smo, da bomo grammyje prvič popeljali v Las Vegas in da bomo pripravili vrhunski šov," je v izjavi dejal Harvey Mason ml., izvršni direktor akademije. "V trenutku, ko smo oznanili prestavitev prvotnega datuma prireditve, so nas zasula iskrena sporočila podpore in solidarnosti iz umetniške skupnosti. Globoko se jim zahvaljujemo za njihovo velikodušnost in hvaležni smo jim za neomajno predanost nagradam grammy in poslanstvu akademije."